分析师郭明錤今日发布报告称，预计苹果最快将在 2025 年发布 Apple Car。他预测 Apple Car 将定位非常高端车型，售价与零组件成本将显著高于一般电动车。

郭明錤称，苹果将与现代集团深入合作 Apple Car，若与现代的合作模式进展顺利，后续苹果还会与通用汽车、标致雪铁龙集团合作，以开发其他 Apple Car 车型或进入其他市场。

郭明錤还表示，苹果将善用既有车厂资源，并专注在自动驾驶软硬件、半导体、电池相关技术、外观与内部空间设计、创新使用者体验，并整合已有 Apple 生态。

郭明錤认为，苹果与拥有丰富开发、生产与验证经验的既有车厂深入合作，将显著缩短 Apple Car 开发时间并创造上市时间优势。

路透社此前报道称，现代汽车对于与苹果的合作方式感到担忧。之中原因在于，现代汽车不太愿意与其他公司合作，而苹果希望从其他公司处采购车架、车身、传动系统和其他零件，并依靠现代在美国进行最终组装。根据一位现代高管的说法，现代集团担心现代品牌只能成为苹果的合同制造商——就像富士康那样。另外根据消息人士的说法，现代会通过 Kia（起亚）品牌来与苹果进行合作，以避免与主品牌扯上关系。

此前有消息称，苹果与现代计划最早今年 3 月达成自动驾驶电动汽车的协议。报道称，汽车的生产工作最早 2024 年会在美国开启。苹果和现代希望在 2024 年生产 10 万辆汽车，最终达到 40 万辆的年产能。但彭博社却认为，苹果的汽车项目仍处于初期阶段，“远未达到生产阶段”，Apple Car 在发布之前至少需要 5 到 7 年的准备时间。