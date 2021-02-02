以计算设计驱动新药研发的前沿科技公司星亢原生物（neoX Biotech）今日宣布完成 3000 万美元 A 轮融资，由云九资本和五源资本联合领投，BAI 资本、祥峰投资跟投，现有投资方元璟资本、红杉中国持续加码。这是星亢原生物完成的第三轮融资，此前星亢原生物分别在 2018 年和 2020 年完成了天使轮和 Pre-A 轮融资。

星亢原生物表示，本轮融资将主要用于加速推进星亢原生物多款创新药物管线的临床前开发，壮大人才团队建设，以及扩展国际化商业合作。

星亢原生物的联合创始人兼 CEO 陈航博士表示：“非常感谢新老股东对我们 neoX 的高度认可与鼎力支持。一路走来，带着对新药研发的独特理解，我们 neoX 利用计算设计驱动的新药研发平台 neoPlatform，布局应用到了最有前景的 neoModality，并且取得了令人振奋的阶段性成果，通过这一轮新老股东的资本助力，我们将全面加速推进自研和合作管线 neoPipeline，打造成为下一代计算设计驱动的药企。”

半年来，星亢原生物已经搭建完成了基于 “AI+生物物理+高通量” 三位一体的下一代创新药物研发平台，并且在这个平台上衍生的数条创新药研发管线也取得了非常好的临床前进展。

陈航博士透露，公司将有多款药物在今年年底或明年年初进入 PCC（临床前候选化合物）阶段。此外，星亢原生物也已经和国际药企达成了多项管线层面的合作。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。