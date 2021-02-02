近日，国内 IT 性能管理厂商天旦（上海天旦网络科技发展有限公司）宣布已完成 C 轮融资，融资规模数亿元人民币。本轮融资由华创资本领投，德联资本、国鑫创投跟投，跃为资本担任本轮融资独家财务顾问。据了解，天旦将本轮融资用于加大技术产品研发投入，进一步加快云计算领域智能运营技术的研发，并为海外市场拓展作战略准备。

该公司专注于互联数据、业务及网络性能管理领域，是一家通过采用大数据技术进行业务与网络性能管理的软件产品企业，总部设立于上海，在北京、深圳、南京、成都、济南等地设有分支机构。

天旦网络性能管理 NPM 采用网络流量监控技术，通过旁路采集真实环境中的全量网络数据，通过互联数据技术，转换成统一的结构化数据，不改造应用，即刻落地，对全网流量进行可视化的实时监控、智能告警与故障诊断，在保障企业网络稳定、守护网络安全的同时，为关键业务应用的稳定运行提供保障。

天旦联合创始人兼 CEO 杨光辉认为， 未来的 IT 运维和业务运营越来越密不可分，构建新一代的 IT 性能管理体系有助于新时代企业通向未来之路。为了解决全链路、多渠道、跨业务的数据治理环节难题，天旦重新定义了数据治理方法，发明了互联数据这一事实工业标准，能够在无须埋点或改造应用的情况下支持 2400 余种业务/应用数据的自动识别与整合，大幅度降低数据、口径与目标统一的难度，实现网络、应用、数据库乃至业务与交易性能的管理，即时赋能新应用场景，从业务/应用的开发测试到生产上线以及故障定位、智能告警、风险评估、根因分析、性能瓶颈分析等许多应用场景得以迅速构建。

通过本次融资，天旦正在加速推进新一代 IT 运营管理平台的研发、完善容器化/微服务、人工智能、网络安全等大量新技术领域的场景支持，帮助全球更多客户降低新技术引入风险、挖掘 IT 在数字化转型过程中的潜力与价值。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。