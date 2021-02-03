阿里巴巴发布了 2021 财年第三季度财报。报告显示，阿里巴巴第三季度营收为人民币 2210.84 亿元（约合 338.83 亿美元），同比增长 37%；净利润为人民币 779.77 亿元（约合 119.50 亿美元），同比增长 56%。

财报显示，截至 2020 年 12 月 31 日，阿里巴巴中国零售市场移动月活跃用户数达到 9.02 亿；年度活跃消费者达到 7.79 亿，单季净增 2200 万。截至 2020 年 12 月 31 日的 12 个月内，淘宝直播 GMV 超过人民币 4000 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日止 3 个月，本地生活服务收入为人民币 83.48 亿元，同比增长 10%；来自数字媒体及娱乐分部的收入为人民币 80.79 亿元，同比增长 1%。

第三季度，来自于中国商业零售业务的营收为人民币 1536.79 亿元（约合 235.52 亿美元），同比增长 39%；来自菜鸟物流服务的营收为人民币 113.60 亿元（约合 17.41 亿美元），同比增长 51%；来自本地消费者服务的营收为人民币 83.48 亿元（约合 12.79 亿美元），同比增长 10%；来自云计算业务的营收为人民币 161.15 亿元（约合 24.70 亿美元），同比增长 50%；来自数字媒体和娱乐业务的营收为人民币 80.79 亿元（约合 12.38 亿美元），同比增长 1%；来自创新战略和其他营收为人民币 13.49 亿元（约合 2.07 亿美元），同比增长 9%。