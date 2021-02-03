Google 母公司 Alphabet 发布了 2020 财年第四季度财报。报告显示，Alphabet 第四季度总营收为 568.98 亿美元，同比增长 23%；按照美国通用会计准则，Alphabet 第四季度净利润为 152.27 亿美元，同比增长 43%。

Alphabet 首席财务官 Ruth Porat 表示：“我们在第四季度实现了强劲的业绩表现，营收达 569 亿美元，这得益于搜索和 YouTube 业务，以及消费者和商业活动从这一年的早些时候开始复苏。在 2020 年里，Google 云营收达为 131 亿美元，其增长势头强劲，而我们仍然专注于在自己看到的增长机会中创造价值。”

Alphabet 旗下 Google 部门的搜索及其他业务第四季度营收为 319.03 亿美元，高于上年同期的 271.85 亿美元；YouTube 广告业务营收为 68.85 亿美元，高于上年同期的 47.17 亿美元。

Google 部门第四季度网络营收，也就是 Google 合作伙伴网站通过 AdSense 计划所产生的营收为 74.11 亿美元，高于上年同期的 60.32 亿美元；广告营收（即以上各项业务的营收总和）为 461.99 亿美元，高于上年同期的 379.34 亿美元；其他营收为 66.74 亿美元，高于上年同期的 52.64 亿美元；Google 云业务营收为 38.31 亿美元，高于上年同期的 26.14 亿美元；“Other Bets” 业务营收为 1.96 亿美元，高于上年同期的 1.72 亿美元。