亚马逊发布了 2020 财年第四季度及全年财报。报告显示，亚马逊第四季度净利润为 72.22 亿美元，同比增长 121%；净销售额为 1255.55 亿美元，同比增长 44%。

亚马逊第四季度产品净销售额为 710.56 亿美元，高于去年同期的 505.42 亿美元；服务净销售额为 544.99 亿美元，高于去年同期的 368.95 亿美元。

亚马逊 AWS 云服务第四季度净销售额为 127.42 亿美元，比去年同期的 99.54 亿美元增长 28%；运营利润为 35.64 亿美元，高于去年同期的 25.96 亿美元。

整个 2020 财年，亚马逊的净销售额为 3861 亿美元，比 2019 财年的 2805 亿美元增长 38%；净利润为 213 亿美元，相比之下 2019 财年净利润为 116 亿美元。

亚马逊预计 2021 财年第一季度净销售额为 1000 亿美元到 1060 亿美元，同比增长 33% 到 40%。该公司还预计，2021 财年第一季度运营利润为 30 亿美元到 65 亿美元，相比之下 2019 年同期运营利润为 40 亿美元。

此外，亚马逊宣布，公司创始人及 CEO 杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）将于第三季度改任执行董事长，届时安迪·贾西（Andy Jassy）将接任 CEO 职务。