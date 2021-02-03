今日，移动数据和分析公司 App Annie 发布了年度发行商榜单，以回顾过去一年中全球移动市场中的相应变化。

在过去的 2020 年，消费者更加依赖移动设备来联系彼此、进行娱乐。年度发行商榜单真实地反映了这一趋势，可以看到，游戏和在线视频领域的发行商在排行榜中占据重要地位。

受各自热门游戏的推动，莉莉丝（第 12 名）、Roblox（第 19 名）、Moon Active（第 23 名）和 Scopely（第 28 名）等发行商排名均上升了十位以上。这些游戏分别为 《万国觉醒》、ROBLOX、《金币大师》和 MARVEL Strike Force。消费者对社交互动的渴望，使诸如 Roblox 等集成了社交元素的游戏人气激增。

居家限制使消费者在视频上花费更多时间。Amazon（第 38 名）通过广受欢迎的在线视频服务 Twitch 和 Amazon Prime Video 获得了强劲的应用内购增长。Disney（第 22 名）的排名也因 Disney+登陆更多全球市场而上升了九位。

腾讯（第 1 名）和网易（第 2 名）连续四年成为排名前两位的热门发行商，他们的吃鸡游戏 《和平精英》和 《荒野行动》都具有极高的人气。Playrix（第 3 名）的排名上升四位，旗下的休闲益智游戏 《梦幻花园》和 《梦幻水族箱：深海历险》推动了其增长。

在全球 52 强发行商榜单中，逾半数（31 家）发行商的总部位于亚太地区。美国问鼎了全球热门发行商数量之最，共有 16 家发行商上榜，中国紧随其后，拥有 15 家。