2 月 3 日，“屏行世界” 华硕灵耀 X 双屏笔记本发布会举行。华硕正式发布高端笔记本电脑旗舰系列新品——灵耀 X 双屏、灵耀 X 双屏 Pro。作为基于华硕独有的双屏设计顶级力作，此次灵耀 X 双屏系列两款新品，均包含创新性的可升降 ScreenPad™ Plus 触控屏幕，并独家采用 AAS plus 风洞技术提升散热表现，满足面向未来的效率领先、舒适领先的用户体验需求，并让高性能与高稳定输出完美实现。

传承华硕尖端科技实力，灵耀 X 双屏系列新品采用创新的可升降 ScreenPad™ Plus 触控屏幕技术，不仅将两块高品质屏幕巧妙融为一体，更是做到了更轻、更薄，实现了笔记本电脑从未有过的优势，更因此荣获 2021 年 CES®创新大奖，在 2021 年打造出笔记本电脑领域真正划时代的技术革新，为激情创意带来全新活力。

独创双屏 划时代领先

很多职场人士为了提高工作效率，常用电脑连接多台显示设备，以此来获取更大的视觉空间，通过多屏展现不同内容，便可同时进行数据对比、产品演示等操作，以此提高工作效率。配置大屏、多屏，成为目前办公使用提升效率越来越重要的手段，但笔记本电脑受制于尺寸限制，屏幕规格无法过大，而部分职场人士还有外出携带的便携需求，此时如果再额外多带显示设备，出行体验将大打折扣。

立足于此，华硕以用户需求为出发点，针对移动办公的应用场景，带来了创造性的双屏设计，为移动端生产力工具的效率升级指出了发展方向。2019 年，华硕以引领业界的先锋之姿，率先推出了可联动操控、协同办公的灵耀 X2 Pro，以其独特的双屏显示设计，一举拿下 CES 创新奖与 2020 年 iF 设计大奖。

“屏” 行世界 领先无缝交互

华硕持续深耕笔记本双屏技术，研发创新，从软硬件融合的角度切入，全方位升级双屏技术，“轻薄便携的真双屏笔记本” 就此诞生。新品灵耀 X 双屏更加强调一机多用、协作联动，采用了与主屏同样规格、同样宽度的可升降 ScreenPad™ Plus 触控副屏，在笔记本 A 面翻开后，这块触控副屏会在 ErgoLift 铰链的稳固支撑下自动升起，会以一个符合人体工学的倾斜角度与四面超窄边框的触控主屏无缝交互，从而减少了眩光和外界环境的镜面反射，可以让用户从更舒适的角度观看与操控。

ScreenXpert2 还拥有全新的控制中心，可为用户提供更精准、更直观的操作方式，具有调整画笔大小，颜色饱和度，图层不透明度等直达控件，包括控制盘，按钮，滑块和滚动等四种形式的控件，每种控件都有单独的操控方式，提供精确、顺滑的控制体验。此控制中心目前可与 Adobe Photoshop，Lightroom Classic，Premiere 和 After Effects 等应用程序配合使用，并且将发布更多兼容的应用程序。

面向未来 创新引领所需

除了典型的应用者外，华硕团队也希望更多用户也能感受到双屏笔记本的卓越体验。所以针对不同行业使用者的应用场景，借由 ScreenXpert2 软件的设计，为用户建立起双屏互动的规则，带来了流畅舒适的操作方式让所有人都能轻松使用。例如针对商务会谈、产品演示、协作办公等需求，考虑到网络主播、教育工作者、音乐制作者等用户群体的使用场景，现在 ScreenPad™ Plus 副屏可以分为三个区拖放不同的窗口，在不遮挡主屏画面的同时显示和操控应用程序，或是放置视频轨、素材箱、图层等编辑软件常用的工作区。并且支持把一个窗口延伸至双屏，增加可视区域，让用户能够享受到更大的显示面积。华硕官方还提供了详尽的图文教程与演示视频，让用户可以轻易学习了解这种极具未来感的双屏联动。

灵耀 X 双屏新品还引入了华硕 AAS Plus 风洞技术，ScreenPad™ Plus 触控副屏升起后，抬升部分的夹角中会打开一个新的进气风道。与此同时，由于使用了 ErgoLift 铰链的转轴，翻开 A 面还会让机身底部抬起 3mm，让底部空间升高，形成宽敞的立体风道，大幅增强机身内部的空气流通，可增强散热效果。

灵耀 X 双屏并非是集成两块屏幕那么简单。全新的设计克服了很多技术上的难点，例如要将机身做得更轻薄，副屏的升降采用了更为小巧的铰链，需要在材质、做工上强化，才能形成灵活又不失稳固的支撑。而 AAS Plus 风洞技术更是融入巧思，合理利用了升降副屏的倾斜角度，散热、操控、观看一举三得。

灵耀 X 双屏的主副屏均支持手写笔，漫画师、设计师等有手写手绘需求的专业用户可选购华硕主动式手写笔，创作时屏幕可精准感应下笔力度，触控操作或绘图写字都更为细腻自然。

灵耀 X 双屏 全高清 IPS 屏

本次发布的灵耀 X 双屏采用出色的轻薄设计，整机薄约 15.9mm，轻约 1. 55Kg。作为双屏笔记本，灵耀 X 双屏配置了 14 英寸 FHD 全高清 IPS 触控主屏与 12.65 英寸 FHD 全高清 IPS 触控副屏，亮度均为 400 nits。在性能配置上，灵耀 X 双屏选配了 11 代智能英特尔酷睿 i7 处理器与 Intel 锐炬 Xe 显示核心，或选配 NVIDIA® GeForce MX450 显卡，满足高负载的使用需求，采用 16GB LPDDR4X 4266MHz 双通道高速内存与 1TB PCIe x4 SSD 的存储组合，带来更流畅的软件载入体验。笔记本搭载满速 Thunderbolt™ 4 接口输出与 Wi-Fi 6+网络，能够为用户提供高速稳定的连接体验。另外灵耀 X 双屏还在轻薄的机身中内置了 70Wh 高容量快充电池，续航时间可达到约 17 小时，全天候的移动办公再无电量焦虑。

灵耀 X 双屏 Pro 双 4K 触控屏

灵耀 X 双屏 Pro 则能够满足更进阶的使用需求，其配置覆盖 100% DCI-P3 色域的双 4K 触控屏。15.6 英寸主屏为 OLED 材质，拥有 3840 x 2160 分辨率与 400nits 亮度，支持 HDR。14 英寸的 32:9IPS 触控副屏，分辨率为 3840 x 1100，亮度 400nits。机身中还内置了 92Wh 的高容量电池，而重量控制在仅约 2.4Kg。

性能表现上，灵耀 X 双屏 Pro 配备了第 10 代英特尔® 酷睿™ i9 处理器与 NVIDIA® GeForce RTX™3070 显卡，拥有 32GB 双通道高速内存与 1TB PCIe x4 SSD 的存储组合，办公或是娱乐都不在话下。

灵耀 X 双屏是华硕双屏设计的全新升级，在屏幕素质、硬件性能、软件交互上都有新的突破，为用户带来体验更佳的双屏使用感。除了这种创新设计外，灵耀 X 双屏本身也在性能配置、轻薄设计以及续航能力上大胆突破，强劲的电脑能力让用户使用不受场景、环境的限制和束缚，能够充分利用双屏释放创造力和工作效率，体验双屏设计带来的无限新可能。