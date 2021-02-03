近日，九天微星完成中国互联网投资基金（简称 “中网投”）亿级战略投资的交割。这是中网投首次布局民营航天领域，也是九天微星完成的第 7 轮融资。本轮融资将主要用于卫星平台、载荷、地面终端的研发及产品化，加快行业应用拓展，进一步引进行业尖端人才。

随着卫星互联网正式纳入我国 “新基建” 范畴，低轨卫星迎来重大发展机遇。据国泰君安证券相关研究测算，未来 10 年，国内低轨卫星数量有望达到 3000- 6000 颗的水平。2030 年，中国卫星互联网总体市场可达到千亿规模。

九天微星创始人兼 CEO 谢涛表示，卫星互联网作为 “新基建” 的重要内容，是具有国家战略意义的新兴产业，市场前景明确且进入放量增长阶段。当前，九天微星更注重战略资本与产业资源的引入。公司在卫星制造、通信系统、地面终端研发和行业解决方案上都有前瞻布局，与中网投的战略方向高度契合。

“无论在狭义的卫星互联网，即太空高速通信网络，还是在广义的卫星互联网，即基于通信、导航、遥感技术提供行业解决方案，九天微星都在积极地进行市场布局。” 据谢涛介绍，公司克服了疫情对市场运营的不利影响，在环境保护、国土资源、智慧农业、交通物流、智慧政务、科研教育等方面开拓了行业客户与合作伙伴，目前有多颗卫星在研。同时，深度参与国家新型基础设施建设，在上海设立卫星互联网研发中心，并将发射卫星互联网试验星。卫星工厂获得国家发改委核准并如期开工，年内可具备批量化生产制造能力。卫星载荷工厂完成立项，预计 2021 年中在四川宜宾动工。

卫星网络是当前全球的关注热点。有研究表明，即便在 5G 时代，仍有 80% 以上的陆地和 95% 以上的海洋区域无法接入网络，要真正实现万物互联，离不开覆盖全球的卫星星座。目前全球已经发布的星座计划超过 25 个，计划发射的卫星数量超过 10 万颗。其中，SpaceX 星链计划的在轨卫星数量已达 1020 颗，并于 2020 年 10 月启动了面向公众的商业化网络服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。