2 月 2 日，抖音在北京知识产权法院正式向腾讯提起反垄断诉讼。自 2018 年 4 月起，腾讯旗下产品微信、QQ 以 “短视频整治” 为由，开始了对抖音等产品长达三年的持续封禁和分享限制。抖音表示，这侵犯了抖音的合法权益，也损害了用户利益。

腾讯昨日对此回应称，字节跳动 “恶意构陷”，说多款产品包括抖音 “通过各种不正当竞争方式违规获取微信用户个人信息，破坏平台规则，已被法院多个禁令要求立即停止侵权”。

针对腾讯的回应，抖音发布声明称腾讯所谓 “违规获取微信用户个人信息” 不属实，且腾讯封禁抖音等相关产品达三年之久，涉及数亿用户。

抖音声明内容如下：