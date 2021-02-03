焱融科技近日宣布完成 1.2 亿元 A+ 轮融资，本轮融资由海松资本领投，同创伟业、开普云泛海基金跟投，老股东耀途资本加注，云岫资本担任独家财务顾问。

焱融科技成立于 2016 年，专注软件定义存储领域，致力于为企业级客户提供面向未来的下一代存储。焱融科技是当前唯一能够在各种云环境下提供高性能文件存储的国内初创企业，同时也是第一家入选 CNCF 云原生存储地图的国内企业。

YRCloudFile 作为焱融科技的核心产品，是非结构化数据的统一存储平台，能够在公有云、私有云环境下为客户提供高性能、高扩展以及云原生的非结构化数据存储。

焱融科技成立五年多来，YRCloudFile 作为商业分布式存储，已被数百家客户用于生产环境，包括中国移动、科大讯飞、图森未来、MORE VFX、点渲、树根互联、中国银行等企业，涉及 AI、自动驾驶、影视渲染、IoT、金融等应用场景。

焱融科技表示，本轮融资资金将用于分布式存储关键核心技术的研发，聚焦行业解决方案和专业服务支持体系的不断完善，持续加大分布式存储国内市场的覆盖和生态合作伙伴的建设。

产品研发层面，焱融科技将会持续打造产品的技术领先性，针对容器应用、混合云存储、统一非结构化数据管理、Data Lake 等场景进行优化。市场推广方面，公司将扩大优势场景的覆盖，同时扩展金融、教育、运营商、制造业、能源、医疗、政府等领域，且进一步加强产品国际化，加强订阅模式的推广，保持 3 倍以上的销售额增长。在生态建设方面，和各类云厂商、运营商和生态渠道建立深度合作伙伴关系，为客户提供在云和 AI/5G 时代的海量数据存储管理。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。