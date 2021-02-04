科技创新赋能产业新发展是高质量发展的根本路径，BEYOND 国际科技创新博览会以科技创新和科技对社会各产业的影响力作为焦点，希望吸引覆盖影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科技四大领域的企业参与，深入展示各个行业产业链中的科技创新产品，促进各产业链上下游的国际交流融合。

目前，阿里云已确认将参与 2021 年 6 月 17-18 日在澳门举办的 BEYOND 国际科技创新博览会，将向全球的科技创新者、产业巨头、媒体以及政府机构等等展示云计算和人工智能领域顶尖技术以及其在社会各个产业中的应用与落地。除了技术和应用展示外，结合博览会更多活动环节，阿里云还将设立人工智能和云计算分论坛，深入探讨人工智能、云计算等科学技术的突破以及科技创新如何推动产业升级等话题，期待各行业企业和创业公司参与，共同推动行业发展。

阿里云作为全球领先的云计算及人工智能科技公司，为 200 多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务。阿里云致力于以在线公共服务的方式，提供安全、可靠的计算和数据处理能力，让计算和人工智能成为普惠科技。在中国，阿里云服务着制造、金融、政务、交通、医疗、电信、能源等众多领域的领军企业。

BEYOND 国际科技创新博览会将聚合全球科技创新并链接产业生态，展区设立影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科技四大板块，并同期举行近百场活动，涉及绿色经济、节能环保、农业与食品科技、医疗、健康、生命科学、未来出行、智慧城市、5G 物联网、金融科技、智慧生活、消费升级、未来科技等行业，邀请国内外科技创新领域企业、全球各产业头部企业参与联动，共同构建国内国外双循环的新的格局。

2021 年 6 月 17-18 日，澳门威尼斯人，BEYOND 国际科技创新博览会，我们等你。

更多大会信息，请登陆官方网站获取：beyondexpo.com