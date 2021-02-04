近日，墨云科技宣布完成亿元 B 轮融资，本轮融资由高瓴创投领投，蓝驰创投、将门创投等跟投。本轮融资将主要用于自动化风险验证系统和 SaaS 云平台的技术投入，并在上海、南京、广州、深圳、成都办事处进行招聘。

墨云科技成立于 2017 年 5 月，主要思路是通过攻击模拟技术 BAS（Breach and Attack Simulation）对用户真实网络进行安全验证，利用 “黑客剧本” 动态生成攻击路径链，主动并持续地进行模拟入侵，从而在真正黑客入侵之前发现漏洞及攻击手法，展现网络环境中的全风险链条，同时保证用户业务系统不受影响。

目前，墨云科技的自动化风险验证解决方案有三个重要能力平台：

自动化渗透平台 Vackbot，即以黑客视角，通过攻击模拟技术 BAS 对用户网络和资产进行安全验证。 自动化漏洞挖掘平台 Avmbot，系统自动提供自动化的对 0day 漏洞的挖掘能力。 自动化情报收集与分析平台 Aigbot，提供在线的互联网安全威胁情报的收集和分析平台。

其中，墨云的核心产品是自动化渗透平台 Vackbot，也是公司创业过程中的切入型产品。该产品对应自动化攻击，希望通过 AI 技术，将网络安全验证的方式，从当前以 “人工为主” 的模式转变为以 “机器人服务” 为主。在此之后，公司延伸出了自动化漏洞挖掘产品和自动化情报收集与分析平台。

创始人兼 CEO 刘兵介绍，墨云主打方向对应 Gartner 提出的入侵与攻击模拟（BAS）工具分类。在 Gartner 的介绍中，此类工具 “可供安全团队以一致的方式持续测试安全控制措施，贯穿从预防到检测（乃至响应）的整个过程”。刘兵认为，墨云的产品体系也围绕此方向展开，而非单纯聚焦于 AI+攻击，这也是公司的独特优势之一。

产品的落地离不开底层技术的支持。以 “Vackbot 虚拟黑客机器人” 为例，其架构由情报平台、安全大脑和服务平台组成，其中情报平台是墨云自建的安全情报网络，通过在全球部署多个节点进行全球情报收集，构成墨云安全即时情报系统；墨云安全大脑对情报平台收集的信息进行深度学习、归类，构建知识图谱，对 Vackbot 服务平台进行知识输出；Vackbot 服务平台内置 AI 引擎，依托安全大脑提供的知识，构建智能黑客服务体系，为客户网络及业务系统提供安全验证服务。

在实现过程中，刘兵觉得打造此类产品的难点有二，首先是面对场景的自动化兼容能力。这是由于攻击面和攻击方式的多样，公司需要了解各类方式并向每个场景兼容。第二是对攻击手法的积累，目前墨云有一套专门的收集系统，同时也有许多安全专家对此进行研究。

在交付方式上，墨云主要采用产品+订阅制的方式，这是由于企业出于升级产品的需求，在采购产品之后仍需要按年续费。在主攻客户范围上，墨云已覆盖 200 多家行业客户，涉及政府、金融、运营商、能源等行业，其中包括中国移动、中国联通、中国电信、中国银联、国家电网、南方电网、网信办、央行、光大银行、富国基金、汇添富基金、银华基金等。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。