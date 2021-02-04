搜狐发布了 2020 年第四季度及全年度财务报告。报告显示，搜狐第四季度总收入为 2.53 亿美元，同比增长 34%，环比增长 60%；归于搜狐公司的美国通用会计准则持续经营业务净利润为 4700 万美元，去年同期净亏损为 2900 万美元，上季度净亏损为 1500 万美元；归于搜狐公司的非美国通用会计准则持续经营业务净利润为 5300 万美元，去年同期净亏损为 600 万美元，上季度净亏损为 700 万美元。

第四季度，搜狐品牌广告收入为 4200 万美元，较 2019 年同期持平，较上一季增长 2%；在线游戏收入为 1.96 亿美元，较 2019 年同期增长 49%，较上一季度增长 94%。

PC 客户端游戏方面，总计平均月度活跃用户数为 230 万，较 2019 年同期增长 5%，较上一季度增长 17%。移动游戏方面，总计平均月度活跃用户数为 240 万，较 2019 年同期和上一季度均下降 35%。

2020 年全年，搜狐总收入为 7.50 亿美元，较 2019 年增长 11%；品牌广告收入为 1.47 亿美元，较 2019 年下降 16%；在线游戏收入为 5.37 亿美元，较 2019 年增长 22%。归于搜狐公司的美国通用会计准则持续经营业务净亏损为 5500 万美元。扣除畅游 2020 年第二季度预提所得税影响后，归于搜狐公司的美国通用会计准则持续经营业务净利润为 3300 万美元。2019 年净亏损为 1.57 亿美元。扣除上述畅游预提所得税影响后，归于搜狐公司的非美国通用会计准则持续经营业务净利润为 5100 万美元。2019 年净亏损为 1.28 亿美元。

搜狐公司董事长兼首席执行官张朝阳博士评论道：“新型冠状病毒疫情的爆发和宏观经济的疲软为 2020 年第四季度及全年带来了巨大挑战。尽管如此，我们通过不断进行产品创新和技术升级、提升商业化效率并对成本费用进行严格控制，在本季度实现盈利 5300 万美元，远超此前预期。对于 2020 全年，在扣除畅游 2020 年第二季度预提所得税影响后，我们也实现了全年盈利 5100 万美元。搜狐媒体和搜狐视频方面，我们持续致力于生产和分发实时可靠的新闻及优质内容，巩固搜狐作为主流媒体平台的核心竞争力及公信力。我们对视频直播不断迭代，将其整合到搜狐矩阵中，并广泛应用于多种内容营销活动，进一步驱动了搜狐媒体门户和视频的媒体价值升级。得益于我们的持续努力，第四季度品牌广告收入达到了此前预期的上限。畅游方面，由于本季度推出的天龙八部端游怀旧服表现稳健，在线游戏业务表现良好，收入超过此前预期上限。”

搜狐预计，2021 年第一季度品牌广告收入在 2700 万美元至 3200 万美元之间，较 2020 年同期增长 5% 至 25%，较 2020 年第四季度下降 23% 至 35%；在线游戏收入在 1.37 亿美元至 1.47 亿美元之间，较 2020 年同期增长 3% 至 10%，较 2020 年第四季度下降 25% 至 30%；归于搜狐公司的非美国通用会计准则净利润在 500 万美元至 1500 万美元之间，归于搜狐公司的美国通用会计准则净利润在 100 万美元至 1100 万美元之间。