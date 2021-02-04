Uber 近日宣布计划收购酒类配送公司 Drizly。据悉，Uber 将以约 11 亿美元股票加现金的方式收购 Drizly，这项交易预计在今年上半年完成。交易达成后，Drizly 的市场平台将与 Uber Eats（Uber 送餐服务 App）整合，而 Uber 表示，Drizly 的应用程序仍将保留。

消息指出，促使本次收购达成的出发点在于，Uber 提供打车和配送的核心技术，而 Drizly 可以使 Uber Eats 扩展外送服务范围。

Uber 首席执行官 Dara Khosrowshahi 表示，“Drizly 首席执行官 Cory Rellas 及其团队使 Drizly 成为传奇——Drizly 总预订量同比增长超过 300%。我们把 Drizly 并入 Uber 旗下，让 Uber 的用户可以有机会接触 Drizly，并在未来几年在全球范围内建立业务。”

尽管公司扩展受限于美国当地酒类相关法规，但这项服务仍在美国各地市场稳步推出。上个月，亚特兰大也紧随其后，与当地十几个市场和酒类商店展开合作，扩大配送范围。Drizly 和 Uber Eats 也是如此，也与当地市场的商家进行合作。Uber 表示，截至最后一次统计，其服务范围覆盖北美 1400 多个城市。毫无疑问，此次疫情也推动了酒类配送领域相关需求的增长。

Drizly 于 2012 年成立，总部位于波斯顿。根据 Crunchbase 的数据显示，迄今为止，Drizly 已经筹集了近 1.2 亿美元，其中包括 2018 年底获得的 3450 万美元 C 轮融资。去年 7 月，Drizly 发生了数据泄露事件。据信，多达 250 万个 Drizly 帐户被盗。

Uber 表示，预计向 Drizly 股东支付的款项中约 90％将是 Uber 的股票，其余的则通过现金支付。目前，这项交易有待监管部门批准。