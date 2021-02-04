广州微远基因科技有限公司（微远基因），近日宣布完成 2 亿元 C 轮融资。本轮融资由腾讯领投，中金资本、鼎晖投资、国科嘉和等现有股东共同参与。这是微远基因继 2020 年 8 月完成 2 亿元 B 轮融资后，半年内的新一轮融资。

微远基因表示，本轮融资仍将聚焦于产品研发与升级，医疗器械产品注册，加强医学品牌营销与临床服务等战略方向。

微远基因成立于 2018 年，专注于基因技术创新与感染精准医疗，面向 ICU、感染、呼吸、儿科、神经等临床科室，构建基于基因组学、影像组学与 EMR 的感染性疾病 AI 诊断体系，为临床提供感染精准诊断综合解决方案。其总部坐落于国家级科技企业孵化器广州华新园，已建成超过 8000 平方米的研发中心、医学检验实验室和体外诊断试剂 GMP 生产基地，并在北京、上海、南京、郑州等多地设有医学检验实验室和分支机构。

微远基因现有员工近 400 人，已为超过 800 家临床单位提供服务。微远基因与中国医学科学院、北京协和医院、解放军总医院、四川大学华西医院、复旦大学附属华山医院、广州呼吸健康研究院、浙江大学第一附属医院、上海儿童医学中心等临床院所建立了深入合作关系。微远基因累积了超过 10 万例的宏基因组学大样本数据，现已发表高分 SCI 文章 15 篇，申请发明专利近 30 项，已获专利授权 5 项，软著近 20 项。

微远基因病原宏基因组学检测产品 IDseqTM，能够覆盖超过 18000 种病原体，并可进一步进行耐药基因、毒力因子与免疫宿主反应等多维度分析。微远基因的产品管线正在从病原宏基因组学，延展到捕获技术与分子 POCT 技术，对多种病原体进行精准分型捕获及深度溯源分析检测，实现更广覆盖筛查与更高灵敏度检测。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。