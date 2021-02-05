近日，国内儿童言语康复与自闭症干预机构东方启音宣布完成 2300 万美元 C1 轮融资。该轮融资由千骥资本领投，老股东北极光创投、长岭资本等持续加码，泰合资本担任独家财务顾问。

东方启音表示，本轮融资将用于直营中心扩张、基于循证医学的系统产品开发与临床研究、线上服务体系建设、康复治疗师的培训体系进一步完善。未来公司将持续扩展中台支持系统，实现线上+线下一体化管理，为更多儿童提供康复与发展一站式解决方案，建立儿童言语及自闭症干预国际化行业标准。此前，该公司获得由全球领先医疗基金斯道资本及其姊妹基金 F-Prime Capital 领投的 A、B 轮融资。

东方启音成立于 2007 年，为言语障碍、自闭症谱系障碍以及发育迟缓儿童提供国际标准的言语治疗、行为干预、职能/作业治疗与融合教育服务。目前在全国 20 个城市设有超过 40 家直营中心，拥有近千名自有体系培训的专业治疗师，累计服务儿童超过 20 万，是目前全国规模最大的儿童言语康复与自闭症干预机构。面对突发新冠肺炎疫情，其通过提供线上高质量的言语治疗及行为干预服务，帮助数千名儿童在家庭场景下进行远程干预，与家长共同达成康复目标。

成立 13 年间，东方启音持续加大在内容研发、新技术引进、专业人才培训等方面的战略投入，并与国际知名高校密切合作，联合医疗与教育相关学科开展研究和人才培训，分类细化各个适应症群体并提供治疗方案，孵化出国际化、专业化、多元化的综合服务。其中，STAR 自闭症教学策略在自闭症领域有着长达 40 年的研究积累与循证支持，依托于应用行为分析，从儿童日常活动 6 大教学维度入手，涵盖超 800 项技能数，适合量化学龄前不同发展阶段自闭症儿童的学习需要。

东方启音创始人姚秋武先生表示：「本轮融资是投资者对于东方启音多年积累的师资能力和疗效口碑最好的肯定。未来东方启音将继续拥抱新技术，将大数据、AI 等应用于治疗师临床实践与课程研究，打造完整专业的循证支持体系，提供更加精准有效的诊疗方案。同时将 AR/VR 应用到家庭场景中，强化家庭场景下的康复体验与效果。另外东方启音也将向行业上游延伸，实现从筛查诊断到康复治疗服务的打通，做到无缝对接的一站式服务。并与更多具有教研实力的国内高校合作，将我们 15 年来深耕临床的实践经验成体系输出，建立符合国家标准的专业言语治疗及行为治疗学术和研究基地。我们将不忘初衷，不负所托地为这些孩子们提供更好的服务，帮助他们更好学习及融入社会生活。」

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。