福特汽车高管在财报电话会议上表示，在 2025 年前，公司将把电动车和自动驾驶汽车领域的投资额增加到 290 亿美元。福特此前曾承诺斥资 115 亿美元，以使到 2022 年的汽车产品电气化。

这 290 亿美元中，70 亿美元将投资到自动驾驶汽车领域，而剩余的部分将花在电动车上。余下的 220 亿美元包括该公司自 2016 年以来已经投资的 70 亿美元。

福特表示，计划生产的大多数汽车将是电动车，当然也有混合动力和插电式混合动力车型，以及传统的内燃机车型。该公司去年推出了全电动运输货车，并计划在今年晚些时候推出电动版 F-150 皮卡。

福特新任首席执行官 Jim Farley 称公司追加的投资是一项 “更具进取性” 的计划，希望将「美国最老牌的汽车制造商定位为未来出行和交通运输的领导者」。Farley 提到最近福特与 Google 达成的合作，即从 2023 年开始 Android 系统将进驻数百万辆福特汽车。

近几年来，大多数大型汽车制造商都表示出转向全电动产品阵容的意愿。梅赛德斯-奔驰母公司戴姆勒表示，将在 2022 年之前生产所有现有车型的电动版本。沃尔沃之前宣布将在 2019 年逐步淘汰纯汽油车的生产，大众汽车集团则是计划到 2030 年旗下所有车型均至少有一款电动车。

另外，福特也并非唯一一家大幅扩大对电动车投资的汽车制造商。去年年底，通用汽车表示，到 2025 年其将在电动和自动驾驶汽车上投资 270 亿美元，高于疫情之前宣布的 200 亿美元。