微软公司宣布推出员工体验平台 Microsoft Viva，该平台把用于员工互动、学习、福利和知识探索的工具直接引入工作流程，旨在帮助企业进行远程办公。Viva 集成了 Microsoft 365 和 Microsoft Teams 的生产力及协作能力，可以「帮助员工学习、成长并不断进取」。

微软首席执行官萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）表示：「我们经历了有史以来最大规模的远程办公实践，这对员工体验产生了巨大影响。从入职、协作，到持续学习和成长，每个组织都需要将员工体验统一起来。Viva 将员工成长的一切需求都直接整合到 Teams 中，由始至终，为他们提供一套完整的体验。」

据介绍，基于 Teams 和 Microsoft 365 的功能，Microsoft Viva 统一了员工体验的四个关键领域——互动（Engagement）、福利（Wellbeing）、学习（Learning）和知识（Knowledge）。微软将发布 Viva 的初始模块集，这些模块将提供丰富的内置功能、来自 Viva 合作伙伴生态系统的集成以及平台可扩展性，因此客户能够将现有员工体验系统和工具与 Viva 集成，使员工更易于访问和发掘。

Viva Connections 为数字化工作场所提供个性化网关，员工可以通过 Microsoft Teams 中的一个自定义应用进行内部通讯，访问企业资源（如政策和福利），或是加入员工资源组这样的社区。适用于 Teams 的 Connections 应用程序将于 2021 年上半年提供桌面端公开预览版，并将于今年晚些时候推出移动端应用程序。

Viva Insights 为个人、管理者和企业领导者提供个性化且可操作的洞察，以帮助组织中的每个人都获得成长。仅对员工可见的个人体验和洞察，有助于保证每位员工的正常休息、专注工作和学习的时间，并增进与同事的关系。管理者和领导者可以看到团队和企业层面的趋势，并获得更好平衡工作效率和员工福利的建议。默认情况下，这些洞察是聚合的、去身份识别的，能够保护员工个人隐私。此外，新的仪表盘能够让企业整合来自 LinkedIn Glint 的员工反馈和来自 Viva Insights 的协同办公数据，使领导者可以更准确地发现团队可能遇到的困难，主动调整工作标准，并量化这些改变所产生的影响。除了使用来自微软应用程序的数据和信号，客户还将能够合并来自 Zoom、Slack、Workday 和 SAP SuccessFactors 等第三方服务的数据。可用于 Teams 和 Glint 的全新 Viva Insights 应用程序以及 Viva Insights 仪表盘现已推出公开预览版。

Viva Learning 让员工在工作流程中更容易发现并把握培训和职业发展机会。它将可供企业员工使用的所有学习资源汇总起来，包括来自 LinkedIn Learning、Microsoft Learn 和 Skillsoft、Coursera、Pluralsight、edX 等第三方提供商的内容，以及企业自己的内容库。从传统的学习课程到微学习内容，员工可以发现、共享、分配并跟踪多种学习内容，使学习成为日常工作中的一部分。Viva Learning 应用程序现已推出个人预览版。从今年晚些时候起，Viva Learning 还将与领先的学习管理系统（包括 Cornerstone OnDemand、Saba 和 SAP SuccessFactors）相集成。