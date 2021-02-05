近日，泰辑科技完成数千万元 B 轮融资，领投方为制造业企业欣旺达。本轮融资将用于新产品研发以及供应链整合。此前，泰辑科技曾获得禧筠资本、浩方创投、天奇创投以及猫王收音机的数千万元投资。

泰辑科技从华为软件供应商起步，随后，泰辑科技成为 ST 意法半导体在中国唯一的图形领域战略合作伙伴。2019 年，泰辑逐渐发展为集软件研发、硬件设计以及生产制造为一体的全产业链方案提供商。在泰辑科技与 OPPO 子品牌 realme 的合作当中，泰辑科技以总承包商的形式签约，为客户打造了 realme Watch S Pro 智能手表，并于 2020 年 12 月在印度上市。与此同时，泰辑科技正在和多家头部厂商对接商务合作。

根据 IDC 数据，智能穿戴设备在 2018 年的出货量约 1.2 亿支，2022 年的出货量将超过 1.9 亿支，市场对于智能穿戴设备有巨大的需求。目前智能手表的系统主要为以 iOS 和 Android 衍生的 watchOS 以及 Wear OS 为主，但该类产品的续航普遍无法超越一天续航的瓶颈。泰辑通过自主研发，基于 RTOS 开发了一整套软硬件结合的解决方案，在更低成本下，实现了可以与 iOS、Android 系统相媲美的使用体验的产品。采用泰辑方案，产品具备三方面的优势：续航时间从 1 天提升到 14 天；产品无需厚重的电池，整体形态更加轻薄时尚；整机的制造成本更低，为现有方案的 1/5 甚至 1/3。

泰辑科技表示，在未来的产品规划方面，公司业务会分为智能穿戴业务线以及智能穿戴以外的智能家居、智能物联网产品业务线。在智能穿戴业务线上，除了前述为品牌客户定制的旗舰智能手表外，泰辑在 2021 年将推出更加年轻化，更具性价比的系列产品。非智能穿戴业务线上，泰辑正在与头部公司合作开发智能家居方向的解决方案，进军更多物联网场景。

泰辑将为方案设计公司和集成公司提供一个半开放的 AI 智能化开发平台。通过该平台，有意通过泰辑模组设计开发生产智能物联网设备的公司、个人可以直接使用泰辑预制模组进行敏捷开发，快速的将其创意落地，减少产品开发周期、费用，提高研发产品落地效率。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。