专注于高通量单细胞测序整体解决方案开发的万乘基因今日宣布完成数千万元 Pre-A 轮融资，由北极光创投独家投资。

万乘基因表示，本轮融资将主要用于万乘基因自主开发的液体微流控单细胞测序仪及其配套的多组学试剂的市场推广，并扩大高通量单细胞测序服务的范围。

万乘基因成立于 2018 年 2 月，是一家专注于高通量单细胞多组学测序平台研发的基因测序公司。万乘基因着力研发了多组学单细胞测序手段，对细胞差异进行多维度检测。目前，已完成研发的组学测序平台包括：单细胞转录组平台、单细胞 ATAC 平台、单细胞 ChIP-seq 平台和单细胞甲基化平台，后三者均属于表观组学测序技术，在市场上存在巨大的未被满足的需求。

截至目前，万乘基因已服务上百家科研院所及医院客户，依托于公司的高通量单细胞测序技术平台为其提供单细胞多组学测序服务以满足基础研究和临床研究需要。

万乘基因创始人施威扬教授表示，「我们的目标是对标 10x Genomics，开发国产的高通量单细胞测序整体解决方案，并在多项关键技术上实现超越。」

北极光创投创始管理合伙人邓锋指出，「我们认为在单细胞层面的生物信息分析是未来生物学研究发展的方向。其中单细胞测序可以提供单细胞分子层面的信息，在科研、临床和工业领域有着巨大的潜力。在这个由技术驱动的行业中，万乘生物在过去几年积累了多款具有国际竞争力的多组学产品。我们相信万乘可以成为一家具有国际竞争力的公司，且一定可以推动单细胞测序技术的应用和临床转化。」

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。