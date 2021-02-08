亚太科技媒体 TechNode Global 获得种子轮融资，由 Kairous Capital（香港）领投， Nutty Capital Venture（香港）和 SPH Ventures（新加坡）参与投资。

此次投资将加速 TechNode Global 打造亚太领先科技媒体平台的步伐。公司将致力报道更多亚太本地科技领域新闻，举办更高质量的科技活动，并在整个地区建立全面的跨境业务服务。这笔资金也将推动公司进行下一步的国际扩张。TechNode Global 于 2019 年初由卢刚博士发起，他也是中国领先的双语科技媒体动点科技 TechNode 的创始人兼 CEO。TechNode Global 不仅仅是一家媒体公司，它正在成为一个科技创新平台，报道有洞察力的新闻，提供融资和商务合作支持，组织区域性科技活动，并促进大企业与创业生态圈的合作。公司自成立以来发展势头迅猛，其合作伙伴包括科大讯飞、华为、阿里云和 NTUC Income 等大型企业。

从 TechNode 分拆出来后，TechNode Global 将集中其行业和区域性的专业能力，更好地服务于亚太市场。随着中国科技巨头加紧在亚太地区的扩张和投资，中国与亚洲其他地区，尤其是与东南亚地区的跨境商业联系不断加深，这将带来巨大的市场机遇。

动点科技 TechNode 创始人兼 CEO 卢刚博士表示：“尽管 2020 年是充满挑战的一年，但在这一年中，TechNode Global 在诸多方面获得了令人瞩目的增长和收获了许多 “第一次”。有幸与各类区域大企业客户合作，证明了我们是成为科技和创新的洞察力和网络的来源。亚洲是下一个有潜力的科技创新中心和市场。凭借 TechNode 在中国拥有的巨大经验和资源，我相信我们是在正确的时间、正确的地点来履行我们的宗旨。”

“作为一家横跨中国和东南亚的区域性投资机构，我们希望在此区域内的技术和商业领域能够进行多方面的整合以及创造更多的合作机会。TechNode Global 与亚太地区的技术生态系统相连，再加上最近签署的 RCEP，我们相信他们在未来几年内将成为区域创新推动者的关键角色。” Kairous Capital 的管理合伙人 Joseph Lee 表示。Kairous Capital 是一家专门从事中国和东南亚之间跨境投资的区域性风险投资机构。

“这是最好的时代，也是最坏的时代。尽管受到新冠疫情的严重影响，但我们确实在新科技前沿的技术领域看到了许多的创新机会。Nutty Capital Venture 执行董事 Gilbert Lam 表示：” 我们相信 TechNode 在卢刚博士的领导下会拓展新的市场，并在快速发展的东南亚科技市场中重塑新的节奏。”

TechNode Global 有幸与各地政府机构、著名的社群建设者，以及新加坡国家研究基金会（NRF）、新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）、马来西亚数码经济机构 (Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC)、新威集团（Sunway Group）、True Digital Park 等企业合作，举办其旗舰活动 ORIGIN 峰会和其他社群活动。随着越来越多国际合作伙伴的对 TechNode Global 认可和支持，TechNode Global 将与他们紧密合作，将服务本地化，并与当地的科技生态系统更紧密的互动。

目前，TechNode Global 已在新加坡设有办事处，并计划很快在马来西亚设立办事处。

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