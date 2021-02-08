针对被国家市场监督管理总局罚款 300 万一事，唯品会回应称，已收到国家市场监督管理总局关于违反《反不正当竞争法》的行政处罚决定书，唯品会对行政处罚决定书载明的违法事实没有异议，接受行政处罚决定，将及时履行，并将按照国家市场监督管理总局的要求及《反不正当竞争法》的规定，进行全面整改。
该公司称，将以此为戒，全面加强公司经营合规管理，维护公平竞争的市场秩序，保障广大消费者的利益。
以下为市场监管总局发布的处罚通告全文：
2021 年 1 月，市场监管总局依法对唯品会（中国）有限公司涉嫌不正当竞争行为立案调查。
经查，2020 年 8 月至 12 月，唯品会（中国）有限公司为获取竞争优势及交易机会，开发并使用巡检系统，获取同时在本公司和其他公司上架销售的品牌经营者信息，利用供应商平台系统、智能化组网引擎、运营中台等提供的技术手段，通过影响用户选择及限流、屏蔽、商品下架等方式，减少品牌经营者的消费注意、流量和交易机会，限制品牌经营者的销售渠道，妨碍、破坏了品牌经营者及其他经营者合法提供的网络产品和服务正常运行，违背了自愿、平等、公平、诚信原则，扰乱了公平竞争市场秩序，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条规定。
2021 年 2 月 8 日，市场监管总局依法对唯品会（中国）有限公司作出行政处罚决定，处罚金额 300 万元。