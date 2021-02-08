针对被国家市场监督管理总局罚款 300 万一事，唯品会回应称，已收到国家市场监督管理总局关于违反《反不正当竞争法》的行政处罚决定书，唯品会对行政处罚决定书载明的违法事实没有异议，接受行政处罚决定，将及时履行，并将按照国家市场监督管理总局的要求及《反不正当竞争法》的规定，进行全面整改。

该公司称，将以此为戒，全面加强公司经营合规管理，维护公平竞争的市场秩序，保障广大消费者的利益。

以下为市场监管总局发布的处罚通告全文：