苹果即将推送的 iOS 14.5 更新包含了许多实用新功能，包括在戴口罩情况下配合 Apple Watch 直接快速解锁配备 Face ID 的 iPhone，以及支持 PS5 和 Xbox Series X 手柄等。根据已经安装了 beta 版系统用户的反馈，当通过 Siri 播放歌曲时，iOS 14.5 还将支持选择第三方音乐服务，如 Spotify 等。

根据 Reddit 用户分享的截图，当向 Siri 说出播放音乐指令时，系统会询问要使用哪个服务来播放。或许是测试版的缘故，不用用户的使用体验略有不同。比方说，有用户让 Sir 播放某首歌，系统并没有弹出类似截图上的服务选择框，而是寻求访问 Spotify 数据，获准后，再通过语音指令要求 Siri 播放音乐，系统则会直接开始播放。

图片：u/matejamm1 on Reddit

需要注意的是，由于此功能仍处于测试阶段，因此苹果有可能会在正式版中对其进行一定的修改，甚至也有将其取消之可能。

苹果为 iOS 14 增加了替换默认邮件和浏览器的功能，但仅此而已，想要通过 Siri 播放音乐的话，目前最新的系统（iOS 14.4）还是只能用 Apple Music。此次在测试版中测试替换默认音乐服务的能力，相信苹果能够收获到部分用户的积极反馈吧。当然，我们还是希望苹果未来能开放更多系统级权限，让用户使用起来更方便。