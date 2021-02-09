今天（2 月 9 日）是国际互联网安全日（Safer Internet Day），Google 分享了一些小贴士，希望能帮助家长解决在孩子安全上网方面的担忧。

全文如下：

戴口罩，勤洗手，不要重复使用密码！

2020 年对家长来说是极具挑战的一年。家长要培养孩子们养成新习惯，学会保持安全距离、戴口罩、勤洗手等等。同时，日常生活中，孩子们增加了上网时间，因此也有必要教会他们采取额外的预防措施应对网络风险。

家长总是为孩子的网络安全感到担忧，随着网课成为许多学校和机构进行教学的重要模式，这一担忧更加凸显。我们对来自亚太地区和拉丁美洲的十多个国家和地区的家长进行调研，发现家里有上网课的孩子，家长普遍会更加关注网络安全问题。

今天，借助国际互联网安全日（Safer Internet Day），我们想通过分享以下小贴士，帮助家长解决在孩子安全上网方面的担忧。

保护孩子的数字身份

家长最担忧的话题之一是孩子个人信息的隐私和安全问题，比如网络诈骗、账号入侵等。家长可以通过下列一些简单的方法保护孩子个人信息安全：

教孩子设置高强度、不容易被猜到的密码，避免使用由姓名、出生日期，或者最喜欢的卡通人物的名字组成的简单密码。

坚持使用那些在用户安全方面较为完善的平台，例如，选择那些内置安全过滤器，可以检测钓鱼邮件并阻止其被收件箱接收的电子邮件服务。

了解孩子的交流对象

受疫情影响，孩子们会更多地与朋友在线上保持联络，无论是通过即时通讯应用，还是在打游戏时语音聊天，但是，这些渠道也有可能会被不怀好意的陌生人利用。正如在现实生活中，家长也需要清楚地了解孩子在网上和谁交流。

试着和孩子聊聊他们在玩的游戏、在看的视频以及网络上的玩伴，并提醒孩子，如果在网上遇到任何让他们感到不舒服的情况，要及时向家长求助。在亚太地区，有超过七成的家长并不确定孩子在网上遇到不安全的情况时，是否会来向他们求助。实际上，有超过三分之一的家长没有和孩子聊过网络安全话题。我们需要努力向孩子证明，我们是来指导和保护他们的。

在评估一款游戏是否适合孩子时，不仅要检查游戏的内容，还要检查该应用是否允许与他人进行在线交流。一些多人游戏里只有少许社交互动选项，比如点赞而非文字聊天，这样可以减少很多不必要的社交互动的风险。

提供适合年龄的适宜内容

另一令家长担忧的话题是孩子会在网上接触到不适宜的内容。家长可以通过使用一些家庭安全功能来保护孩子远离不适宜他们年龄的内容。据我们所知，有一半的家长在使用这些功能。不妨试试以下方法：

使用可以设置过滤不适宜内容的搜索引擎，这些内容涵盖图片、视频和网站。

使用可以管理孩子设备的应用，以便家长能过滤不适宜的网站，或者只让孩子访问家长允许访问的网站，如果设备是孩子自己的，还可以追踪他们的位置。

选择有家长控制功能的视频平台，家长可以限制播放时间，只播放家长允许的内容，或者根据孩子的年龄选择适宜的内容。

还有其他有效的小贴士，比如只允许孩子们在家里的公共区域（比如客厅）使用互联网，不过家长也要以身作则！

教育孩子的核心是与他们建立起联系。无论是在网络，还是在现实世界中，他们都需要我们的引导。让我们一起努力，让互联网成为孩子们学习、创造和探索的安全之地。