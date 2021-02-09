北京圆心科技集团今天宣布完成 30 亿元 E 轮融资，本轮是继 2020 年 6 月 D 轮融资完成半年后的又一轮融资，由红杉资本中国基金和腾讯联合领投，中信证券、中金资本、OrbiMed、启明创投、鲲翎资本、歌斐资产、易方达基金等跟投，指数资本担任独家财务顾问。

圆心科技表示，本轮融资后将继续深挖服务能力，将资金用于提升公司在互联网医疗、用药管理、健康保险等领域的竞争优势，进一步巩固公司 “医-患-药-险” 生态服务优势。

圆心科技成立于 2015 年，总部位于北京，经过近 6 年发展，已建立包括妙手医生、圆心医疗科技、圆心药房、圆心惠保等 4 大业务板块。圆心科技建立创新的诊疗路径，将路径分为 “就医、用药、支付” 三大场景。就医场景方面，妙手医生、妙手医库已拥有超过 130 万注册医生，日均访问量达 700 万，圆心医疗科技完成全国 200 多家实体医院的互联网医院建设及运营；用药场景方面，圆心药房凭借 200 多家院边及 DTP 自营药房实现全国 80 多个重点城市、370 多家三甲医院战略覆盖，为患者提供药品交付及药事服务；支付场景方面，圆心惠保通过对患者治疗和用药数据的解析，与保险公司推出保险保障，为患者确实解决支付问题的同时，更为患者提供精准的医疗和药品服务，目前保险覆盖人数已超过 3000 万人。

2020 年以来，圆心科技加快了在医药险业务的数字化建设和运营速度，通过实体医院互联网医院建设及运营、数字化药店、数字化保单管理等服务，形成线上线下相结合的患者诊前预约-在线问诊-诊后病程管理的数字化就医路径，和电子处方生成-处方流转-处方交付的数字化用药路径。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。