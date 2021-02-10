总部位于印度的 Sugar Cosmetics 宣布，将获得 2100 万美元 C 轮融资。据了解，该融资由其最新股东 Elevation Capital 领投，现有投资者 A91 Partners、India Quotient 和风投公司 Stride Ventures 也参与了本轮融资。此外，Vertices Partners 也将担任其法律顾问。

Sugar Cosmetics 研发了眼唇、面部、指甲和肤用等类别的美妆产品。该公司 10000 多个零售网点分布于印度 130 多个城市，其产品在德国、意大利、印度、美国和韩国的工厂进行生产。

Sugar Cosmetics 联合创始人兼 CEO Vineeta Singh 表示，“即便新冠病毒肆虐，我们在上个季度仍迅速恢复到了疫情前收入的 150%，并有所盈利。”

消息指出，本轮融资所筹集的资金将用于公司构建数字化零售分销渠道，以扩大其现有规模。

该公司在一份声明中表示，截止到 2020 财年，其净收入为 10.5 亿卢比（折合 1440 万美元），目前年净营收运转率约为 20 亿卢比（折合 2740 万美元）。其目标是在未来一年内将后者数字翻一番。

Sugar Cosmetics 还预计，到 2021 年底，其产品的销售网点将突破 4 万个以上。

封面来源：Sugar Cosmetics 官网