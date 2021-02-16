氢行业的 25 个公司和组织组成的联盟成立了一个名为 “ StasHH” 的联盟，以首次开发和测试用于重型应用的燃料电池模块的欧洲标准。

“ StasHH” 联盟包括 11 个燃料电池模块供应商，9 个 OEM 和 5 个研究，测试，工程和/或科学研究所。其中包括丰田欧洲汽车公司，沃尔沃建筑设备公司，阿尔斯通公司，VDL 公司，还包括科德宝密封技术公司或 ElringKlinger 子公司 EKAT 等供应商。

根据波兰公共汽车制造商 Solaris 的公告，Solaris 是该联盟的一部分，合作伙伴希望标准化燃料电池模块的尺寸，数字接口，测试协议和安全要求。这些模块应能够安装或集成到重型车辆和机器中，例如叉车，公共汽车，卡车，火车，轮船和建筑机械。

第一步，FC 供应商和车辆制造商之间要达成共识。随后，燃料电池模块供应商希望针对各个性能类别设计和开发标准化模块。然后将在参与测试的机构对这些模块进行测试。与开发并行的是，该联盟希望提倡在欧洲和国际平台上讨论该标准，以便以后可以在全球范围内采用。

顺便说一句，“ StasHH” 这个名称与德国汉堡市无关，而是指电池尺寸的命名法，根据声明，该名称已随着时间的流逝而被确定为 “ AA 型” 命名法。该联盟旨在为燃料电池模块建立类似的 “ HH 型” 名称。

StasHH 联盟的协调员 Federico Zenith 说：“ StasHH 是欧洲在重型机动性中开始采用氢的最佳机会，由于重量，成本或其他限制，该领域很难通过电池实现电气化。” “汇集多个市场，促进竞争，大规模生产和自动化，我们的目标是为逐步淘汰化石燃料做出决定性的贡献，并部署新技术以改善社会。”

该财团将在燃料电池和氢能联合承诺项下从欧盟获得 750 万欧元的资金，以开始在重型行业中使用燃料电池。根据公告，总预算为 1520 万欧元。