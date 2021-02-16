大多数车辆和人之间的沟通仍然朝着一个方向：我们告诉他们该做什么，然后车子就去做。随着我们技术的发展，在科幻小说中，计算机和其他机器的自主性开始显现，随着数字助理的出现，这些梦想才接近现实。

随着 Volkswagen ID.4 的到来，现在有了一种新的车辆与乘客交流的方式。这个技术来自大众汽车公司，他们研究潜在的未来自动驾驶技术，融合在人机界面系统 ID 方面数十年的经验，使得其变得相当现实。轻便代表了乘客与汽车之间智能双向通信的突破，它指明了驾驶的未来。大众 ID.4 是完美的起点。

所有 ID.4 型号标配全科技灯光，由在座舱后面的挡风玻璃底部的 54 条彩色 LED 的细线组成。ID 旨在从驾驶员的外围视野或从车辆外部以一定角度可见。灯光通过颜色和图案传达几种类型的消息。所有这些都经过精心设计，以帮助驾驶员专注于道路，同时提供关键反馈。

大众汽车公司用户界面设计主管 Mathias Kuhn 说：“我们正在寻找一种新的汽车与人之间的交流方式。” “我们希望创建一种既简单又具有革命性的交互方式，该交互方式既易于理解，又充满情感。”

与 ID 的互动。驾驶员坐在 ID.4 上的那一刻起灯就开始亮起，并以白色和蓝色的 “欢迎” 动画显示，让驾驶员知道 ID.4 准备就绪，因为与普通车辆不同，EV 没有发动机噪音来指示它们开始工作，所以这是个很友好的设计；当驾驶员离开汽车时，将显示这些颜色的反面。使用车载导航系统时，ID 灯光系统会用动画的蓝线显示即将到来的方向提示，例如，向左流则表示向左转。如果驾驶员或乘客要使用汽车的语音命令，则说话者前面的灯光会以白色响应。为了满足驾驶员注意力的要求，打进来的电话会在中心触发绿色闪烁，并在发生紧急制动事件时触发 ID 系统指示灯生动地闪烁红色。¹

当 ID.4 进行充电时，ID 灯光带有绿色状态栏的光脉冲便开始工作，使车主可以清晰地从远处的车外观察电池的充电状态。

ID.4 的概念是基于自动驾驶技术和车辆的经验而开发的，大众汽车在 2015 年的计算机电子展上首次展示了这一技术。大众汽车的专家意识到，随着驾驶员辅助系统和屏幕在车辆内部成倍增加，这些灯光的工作有必要进行一定的调整。

大众汽车零部件的 “主管” 斯蒂芬·弗兰克说：“随着车辆屏幕的增大，您的大脑可能需要更多的时间来查看显示屏并处理您需要从显示屏接收的所有信息。” “即使听到导航系统告诉您的方向，您的大脑也会停顿一秒钟以了解此话。我们知道我们需要找到与驾驶员沟通的新方法，以最大程度地减少对驾驶任务的干扰。”

为应对这一挑战，需要花费大量时间进行研究并采用了全新的 ID 人机界面设计，他们需要满足轻巧既简单又高度智能的要求。ID 光线系统不会立即显示两个 “消息”。它采用层次结构进行编程，以便在任何给定时刻仅提供最重要的数据。挡风玻璃底部的位置使它处于驾驶员的周围视野中，使驾驶员能够看到它而不必从道路上移开。它的颜色和动画是精心设计的语法，友好，通用且易于掌握。在使驾驶员始终注视道路的同时，为驾驶员提供所需的信息。

大众汽车首席开发人员 Sascha Ziebart 说：“我们希望驾驶员有一个轻巧的助手，可以在汽车中陪伴，以最少的思考量提供所需的信息。” “就像助手住在您前面的车里。感觉不像是在和机器聊天，因为您正看着自己。”

ID.3 和 ID.4 是首批具有 ID 元素的大众 EV。轻便是标准装备，而随着大众迈向未来，ID 也成为现实。Light 将能够通过软件更新来添加新功能。

大众汽车人为因素专家 Thorb Baumgarten 说：“我们可以根据客户的反馈和新技术来仔细扩展我们的功能和视觉隐喻。” “ ID 对于许多未来的创新来说，光应该是驾驶员和车辆之间交流的理想之选。” 我们看到了光沟通技术在交通工具中的未来应用，而且不是科幻，是现实。