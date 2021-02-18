近日，自动驾驶飞行器企业亿航智能遭做空。做空机构 Wolfpack Research 发布报告，指控亿航智能的交易合同、生产设施虚假等问题。亿航智能随后在官网发布公告，公司创始人胡华智称该报告为虚假指控。

胡华智称，这份做空报告「质量很差，漏洞百出」，「完全没有试图理解我们的技术和业务模式」，基于「伪劣的研究」，包含许多错误，「未经证实的陈述和对信息的误解」。

在回应公告中，胡华智表示，关于与上海鹍翔的合同，做空机构错误地指控亿航智能的客户上海鹍翔也是亿航的股东，并签署了「虚假」的销售合同，以使其投资受益。事实上，在亿航智能首次公开募股（IPO）不论之前还是之后，上海鹍翔从来都不是亿航智能的股东。亿航智能向上海鹍翔提供的产品价格和其他条款与向中国其他主要客户提供的价格和条款没有本质区别，所有与上海鹍翔的合同都是基于正常交易。

关于亿航智能的生产设施，胡华智说做空机构称在他们所谓的「访问」期间，亿航智能总部和制造设施「实际上是空的」。事实上，亿航智能现有的广州生产基地占地面积达 8750 平方米，并为自动驾驶飞行器配备了生产设施。其位于广东云浮的新工厂也正在建设，计划初期年产能为 600 架载人级自动驾驶飞行器。「需要指出的是，通过公司监控录像，我们确实发现一个伪装成送货员的人在做空报告提及的时间段潜入了我们公司，但他们的照片和拍摄地点却完全是在故意误导读者。亿航智能长期都会接待业务人员及监管人员参观公司，也欢迎有关感兴趣的各方在获准造访后参观我们公司的基础设施。」

关于「亿航广州」股权被冻结，胡华智表示，做空机构称广州亿航智能技术有限公司（亿航广州）的股权「很可能」因亿航广州的债务而被中国法院冻结。事实是，正如这家做空机构在截图中承认的，亿航广州根本不是相关诉讼程序的被告。做空报告引用的法律程序涉及亿航智能上市前原始股东之间的仲裁程序，与亿航智能的资产负债表上 4000 万人民币的可赎回非控股权益的科目无关，预计不会对亿航的业务或经营结果产生任何重大不利影响。