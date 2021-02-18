基于区块链技术的电子商务与金融技术服务商一一未来金融科技集团日前宣布，其全资子公司富册商业集团有限公司与西安交通大学经济金融学院合作建立区块链金融研究所。

未来金融科技与西安交大经济金融学院将在金融领域进行合作，共建西安交大未来区块链金融研究所，开展区块链技术在金融领域的研究与合作，并为下一步深度合作建立校企合作博士后流动站奠定基础。双方将专注于区块链技术在银行、保险、证券、期货、供应链金融、数字支付等方面的课题研究。未来金融科技将提供科研经费，西安交大提供相关科研人员，相关研究成果将由双方共享。

未来金融科技集团首席执行官黄善春先生说：“西安交大是一家具有 125 年历史的中国综合性国家重点大学，其数学、金融学、计算机、管理学等多项科学研究处于中国领先，与西安交大的合作标志着公司将区块链技术在金融领域的应用研究又上了新的台阶，公司区块链技术的发展逐步走上了正轨。区块链技术在解决金融领域客户资金安全，提升银行和支付系统汇款及结算速度和效率，以及在证券交易结算领域中防止恶意卖空引发系统性风险等有着广泛的应用，能解决传统技术手段无法解决的难题，公司将与西安交大共同对区块链在金融领域进行更多的应用探索，并进一步将公司在此领域的研发应用推广到全球领先水平”。

西安交大教授、博导、金融制度与经济政策研究所所长李富有先生说：“作为未来金融科技集团的独立董事我很高兴为双方的合作搭建起了桥梁，我相信双方合作成立的区块链金融研究所将是一个开放的平台，双方将积极开展区块链相关的应用性实验，共同建设区块链细分领域的实验室，让区块链技术更好地服务于经济建设，从而造福人类”。