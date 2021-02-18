爱奇艺发布了 2020 财年第四季度及全年未经审计财报。报告显示，爱奇艺第四季度总营收为人民币 75 亿元（约合 11 亿美元），同比下降 1%；净亏损为人民币 15 亿元（约合 2.372 亿美元），相比之下上年同期的净亏损为人民币 25 亿元，同比收窄亏损。

截至 2020 年 12 月 31 日，爱奇艺的总订阅会员人数为 1.017 亿，除去试用会员人数为 1.007 亿。相比之下，截至 2020 年 9 月 30 日，爱奇艺的总订阅会员人数为 1.048 亿。

财报显示，在爱奇艺总体收入结构中，会员服务收入自 2018 年第三季度首超广告收入。爱奇艺 2020 年会员收入较去年同期增长 14%，达 165 亿元，这主要是由于在 2020 年上半年里，新冠肺炎疫情使得订阅会员人数增加，以及年内爱奇艺采取了发布独家内容和各种运营举措。爱奇艺 2020 财年在线广告服务营收为人民币 68 亿元，同比下降 18%。

2020 财年，爱奇艺总营收为人民币 297 亿元（约合 46 亿美元），同比增长 2%；净亏损为人民币 70 亿元（约合 11 亿美元），相比之下 2019 财年的净亏损为人民币 103 亿元，同比收窄亏损。

“第四季度的业绩符合我们的总体预期。” 爱奇艺创始人，董事兼首席执行官龚宇表示，“根据第三方数据，爱奇艺在提供包括剧集和综艺节目在内的关键内容上依然保持领先地位。同时，我们在原创电影，智能屏幕和 VR 等领域也取得了突破。在 2021 年，我们将继续为用户提供更为多元化的高质量内容，同时提升付费会员的价值感知。我们认为，在宏观环境复苏的情况下，这些举措会有助于订阅会员规模增长和营收增长。”

“我们的运营亏损率连续三个季度同比大幅收窄。” 爱奇艺首席财务官王晓东表示，” 我们继续寻求带来更好投资回报率的内容策略，并在充满挑战的宏观环境中严格控制成本。在 2020 年 12 月，我们完成了自 IPO 以来最大的一笔融资，这使我们能够进一步提升内容供给和技术水平。”

爱奇艺预计 2021 财年第一季度净营收将达人民币 70.7 亿元（约合 10.8 亿美元）到人民币 75.3 亿元（约合 11.5 亿美元）之间，同比下降 2% 到 8%。