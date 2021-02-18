启明创投投资企业诺辉健康今天（2 月 18 日）成功登陆香港交易所主板，成为中国癌症早筛第一股。启明创投从 B 轮开始连续 4 轮投资了诺辉健康，IPO 后，启明创投持股比例为 8.59%。

诺辉健康（06606.HK）发行价每股 26.66 港元，开盘价 76 港元/股，开盘大涨 185.07%，市值 317.64 亿港元。

诺辉健康获超额认购约 4133 倍，冻结资金超过 8500 亿港元，为港股历史上第二大超购。

诺辉健康是启明创投 2021 年迎来的第 2 家上市企业，也是过去 13 个月里迎来的第 14 家上市企业。

诺辉健康成立于 2015 年，专注于设计、开发癌症筛查测试及将其商业化，是中国癌症早筛的引领者和居家检测的开创者，其愿景是通过筛查及早期检测实现癌症的预防与治愈。诺辉健康总部设立于杭州，在北京、杭州和广州拥有共计两万平方米的第三方医学检验实验室，并与医院、体检中心、保险公司、药店及网上渠道广泛合作，让用户可以便捷舒适准确安心地享受居家检测服务，及早提示癌变风险，有效预防癌症发生。目前，诺辉健康已经和正在申请全球 71 项专利。

诺辉健康获得国家药品监督管理局癌症早筛注册第一证，已经和正在覆盖直肠癌、胃癌及宫颈癌三大癌种的早筛领域。

诺辉健康旗下的两款获批的结直肠癌筛查产品（常卫清和噗噗管）协同，面对不同风险程度的目标人群：

常卫清采用非侵入性多靶点 FIT-DNA 联合测试技术，是中国首个且唯一获国家药监局批准的分子癌症筛查测试。常卫清®的目标客户是 1.2 亿中国结直肠癌高危人群。

噗噗管是中国首个且唯一一个获国家药监局批准的自检 FIT 筛查产品，也已经取得欧盟 CE 认证，面向中国 6.3 亿的大众市场进行普及，帮助有效确认结直肠癌的高危人群。

此外，诺辉健康拥有两种胃癌及宫颈癌的癌症筛查后期候选产品：自检胃癌筛查测试幽幽管和非侵入性的宫颈癌家用筛查测试宫证清。

招股书显示，诺辉健康不但推出了填补行业空白的早筛产品，同时也已经建立专有的数据库，推出面向未来的中国首个且唯一的癌症算法。

“癌症早筛是全球最为令人欣喜的医学进步之一，在中国的整体市场规模预计将超过 1500 亿元。诺辉健康前瞻性布局癌症早筛领域，以超强的研发和临床能力，解决了行业监管及运营壁垒高的实际问题，其提供的癌症早筛解决方案，实现了产品管线的全覆盖。” 启明创投主管合伙人梁颕宇表示，“启明创投非常看好这一领域巨大的市场增长潜力，也非常看好作为行业领跑者的诺辉健康的实力，因此我们连续多轮持续支持。我们期待 IPO 后，出色的诺辉健康团队能够继续帮助广大用户有效减少癌症的发病率并提高生存率，同时有机会实现其全球价值。”