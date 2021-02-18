近日，博依特科技宣布已于春节前完成 1 亿元 A 轮融资。本轮融资由顺为资本与经纬中国联合领投，同时，老股东中科科创也追加投资。本轮融资将用于加大工业智能技术研发、交付能力提升和市场拓展。

博依特科技由华南理工大学院士团队于 2014 年创立，专注于为流程制造业提供生产数据化运营 SaaS 产品和工业智能应用服务，目前已为造纸、建材、食品等 400 多家企业提供生产数据化运营的 SaaS 产品和服务，如山鹰纸业、维达纸业、东鹏陶瓷、新明珠陶瓷、海螺水泥、南玻玻璃和珠江啤酒等企业。

博依特科技 CEO 李继庚博士表示，流程制造业的原料是天然资源，每一车沙子的含硅量是不同的，每一车木头的纤维也不一样，如何用天然原料制造出标准化、性能均一的产品，是流程型制造业共同面对挑战。“更懂工艺的工业互联网公司”，博依特科技紧紧围绕这个定位，从流程型制造业的共性痛点出发，采用工业互联网技术和工业智能技术，自主研发 “云-边-端+工业 AI” 解决方案，持续为客户智能转型注入源源不断的动力，成为客户信赖的数据价值共创伙伴。

本轮融资将加快博依特科技核心组织能力提升和新产品研发速度，快速提升服务流程型制造业生产智能化转型升级的能力。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。