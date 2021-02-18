保险机器人供应商企保科技宣布获得来自美国再保险集团旗下转型引擎 RGAX 的新一轮融资。

企保科技是一家保险机器人供应商，公司专注于自然语言处理（NLP）技术在保险生态系统领域的研究和应用。

企保科技成立于 2016 年，总部位于深圳市，并在北京、上海和香港设有办事处。企保科技聚焦人工智能及自然语言处理技术（NLP）在保险场景的应用， 并致力于认知智能融合感知智能在保险行业的落地，利用知识图谱的智能构建，进行智能的知识阅读理解并进行 NLP 交互。其技术被广泛运用于智能客服、智能销售、智能核保、智能理赔等各个方面。

该公司覆盖 8 大保险类别：医疗险、重疾险、车险、意外险、旅游险、寿险、年金理财险、团险。交互方式包括文本、语音、人机耦合和数字虚拟人多模态能力，覆盖保险服务全流程。目前企保科技自主研发的保险机器人 Aimi 已经具备普通话、英语、粤语等多语言能力，被广泛使用。

目前，企保的全线产品已向市场推出，并已成功签约上百家客户，标杆客户包括中国人寿、中国人保、京东安联、广汽集团众诚保险、恒大保险、华润保险、中信保诚、华安保险、国泰人寿、爱心人寿、水滴保、谱蓝保、保险师、i 云保、智云健康、镁信健康等。

企保科技多年来在保险及健康医疗领域积累了丰富的原始数据资源和技术储备。基于 OCR、ASR 自主研发了基于 Few-shotLearning 和图网络半监督的机器学习和 NLP 等技术对保险销售、承保、客服、理赔业务全链条中产生的原始数据进行了学习。目前已经通过对 100000 多项最新保险条款、800000 多篇行业专业文献、超 2500000 医疗保险实务材料的学习，完成了大量数据的结构化及关联知识生成，再通过自主研发的智能知识图谱构建引擎搭建了 1.4 亿的保险及健康医疗产业知识图谱；覆盖了 95% 的保险产品、95% 的保险及医疗机构、99% 的疾病诊疗及医疗保障知识库。

与此同时，通过对超过 2 亿数量的高质量场景语料（文字流、语音流、图片）等进行语义自适应分布学习和多模态协同学习，积累了超过 1000 万的客户精准画像，为机器人在保险销售、客户服务、承保理赔、健康管理方面的持续进化提供了宝贵的数据资源。企保科技还研发了跨语种知识蒸馏迁移引擎，还将在中文场景下积累的大量知识图谱和自然语言处理能力迁移到了英语、粤语等语种环境下，机器人实现了多语言多模态的综合服务能力。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。