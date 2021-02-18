Sensor Tower 公布了 2021 年 1 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排名 Top 30，详细内容如下：

出海收入 Top 30 榜单

1 月米哈游《原神》海外移动端收入达到 1.14 亿美元，连续 4 个月蝉联出海收入榜冠军。2 月 3 日 1.3 版本明霄升海平上线后，该游戏收入再次迎来周期性峰值，并有望在 2 月创下新的海外收入记录。去年 9 月上市至今，《原神》每次推出的新版本，都能在兼顾国内和海外玩家游戏偏好的同时，充分拉动消费，堪称头部手游作品中全球化最成功的典范。

随着 1 月 19 日第 17 赛季开启，腾讯《PUBG Mobile》海外收入环比增长 31%，同比增长 34%，再次突破 1 亿美元。

1 月初，IGG《王国纪元》推出 Gold Pass 战斗通行证，还有以月为单位的 Kingdom Labors 系列活动，其海外收入随之翻倍，创上市五年来的最高记录。值得留意的是，在 Gold Pass 推出后 ，来自美国和德国的总收入从 44% 提升至 64%，而日韩市场的总收入从 27% 下滑至 11%，表明欧美玩家更乐于接受战斗通行证模式。

Magic Tavern 消除手游新作《Project Makeover》收入在 12 月的基础上增长 71% 至 4400 万美元，跻身榜单第 8 名。在消除手游收入最高的美国市场，1 月该作位列手游畅销榜第 8 名，Magic Tavern 亦成为与 King、Playrix 分庭抗礼的消除手游厂商。

另一方面，三七互娱消除手游《Puzzles & Survival》收入同样迎来大幅增长，并成功入围榜单。不同于《Project Makeover》深挖女性玩家对装扮的追求，《Puzzles & Survival》另辟蹊径采用末日生存题材，目前其收入同样处于快速上升通道。

每年 1 月 1 日是日本手游收入最高的时间，今年元旦亦不例外。当天日本手游玩家氪金超过 3 亿美元，比去年增长了 87%，创历史新高。深耕日本市场的《荒野行动》同样迎来收入峰值，当天在日本吸金超过 1000 万美元。

1 月 15 日，悠星网络《雀魂》开启与《天才麻将少女》的联动活动，这款面向日本市场的麻将手游收入随即直线上涨，并窜升至当地 iPhone 手游畅销榜第 2 名。1 月该游戏收入为去年 12 月的 8.2 倍，并跻身榜单第 23 名。

出海下载量 Top 30 榜单

《Project Makeover》以超过 2200 万次下载蝉联榜首，本期下载量前三的地区为美国、巴西和日本，分别占 25.6%、7% 和 6%。1 月该游戏在多个渠道加大买量力度，成为 AdMob、Applovin 美区投放力度最大的游戏产品。

《Puzzles & Survival》同样在本期加大买量力度，加上应用商店在日本市场大力推荐，其下载量相较 12 月增长 176%，入围榜单第 26 名。

榜单第 30 名《Kitten Match》是一款以宠物收集和装扮为线索，融入庄园模拟经营的消除手游。宠物设定使该作的买量素材在同类产品中具备明显的区隔优势，经过漫长的调试，近期其下载量和收入均大幅增长，有望成为又一款风行海外的国产消除手游。

1 月海外解谜手游的应用内购收入超过 11 亿美元，占海外手游总手游的 16.7%。尽管 King、Playrix 和 Zynga 占据了超过 40% 的市场份额，但对于高品质且独具创意的解谜手游来说，仍存在可观的增长空间。