据 CNBC 援引消息人士指出，SpaceX 在新一轮融资中获得 8.5 亿美元。融资后，该公司的估值将飙至 740 亿美元左右。

按照大多数标准，这算得上是一轮大规模融资，但于 SpaceX 而言却并非如此。加上这笔最新注资在内，SpaceX 自 2002 年成立至今已筹集超 60 亿美元资金，这其中包括去年 8 月筹集的 20 亿美元的风险投资（这笔资金的投资估值为 460 亿美元）。两次融资的估值差异表明，至少在投资者看来，SpaceX 的预期价值在半年内得到了显著提升。

目前，SpaceX 已取得多项瞩目成就，如为 Starlink 项目发射了 1000 多颗卫星、通过龙飞船将 NASA 宇航员送往国际空间站、两次成功完成 Starship 飞船的高空飞行测试、以及单箭 143 星的超级 “太空拼车” 发射任务···并借此吸引了大量潜在客户。

SpaceX 最近的成功无疑为其拓展市场以及获得更多投资奠定了良好基础。但对 SpaceX 来说，其未来使命依然任重道远，包括继续研发 Starship 以证明其空间价值，以及把 Starlink 建设覆盖全球的网络提供商等等，这些还有很长的路要走。