移动数据和分析公司 App Annie 发布了 2021 年 1 月中国厂商及应用出海收入 30 强榜单。以下是报告主要内容：

FunPlus 多款游戏新年发力，稳居出海收入榜首。1 月《PUBG MOBILE》更新版本，发布了 “Runic Power” 新模式，玩家在新模式中可以在 Flame Tune 灼热符石、Wind Tune 风息符石、Arctic Tune 极寒符石三种中选择和自己技能相匹配的符石，收集晶体，使用对应的召唤和强化技能。《PUBG MOBILE》因此升至 1 月应用出海收入榜首位，腾讯也因此上升 2 位。

《王国纪元》持续走精细化运营路线，1 月新年活动 “王国探险”，持有黄金通行证可获得更多奖励，海外收入创单月历史新高，IGG 本月出海总收入升至第 5 名。

本月 Magic Tavern 在 12 月飙升 6 位之后，1 月再升 4 位，现居出海收入榜厂商第 6，借助游戏《Project Makeover》跻身头部厂商之列。12 月 30 日的新版本新增了 60 个关卡，1 月更是追加了新剧情、新场景和新障碍供玩家挑战。App Annie Game IQ 显示，全球休闲游戏的平均单次用户使用时长中位数为 11 分钟，《Project Makeover》在一线市场的玩家平均用户使用时长完美契合了这点。在多种玩法融合加舒适的用户体验助力下， Project Makeover 升至应用出海榜单的第 7 名。

1 月悠星网络上升 6 位，成为出海厂商第 13 名，提升原因除《明日方舟》持续在日、美、韩、台等市场获取收入增长外，《雀魂 -じゃんたま-》本月在日本市场通过期间限定运营活动和服装 、YouTube 直播解答玩法规则等多重方式提升用户粘性、收入迅速增长，同期打开率也显著提高，成为日本游戏市场新增收入增长最快游戏之一。

三七互娱的《末日喧嚣》用休闲玩法作为通关手段，和 SLG 融合的玩法获得了玩家的高度认可，游戏收入迅速提升 9 名，进入出海应用榜单，同时助力三七互娱在出海厂商排行榜上升 3 位，进入前 10 名。

爱奇艺在海外多国内购订阅收入取得增长，排名提高 2 名，位列出海厂商第 23 位。

注：上述数据基于 App Annie 对截至 2021 年 1 月 17 日的所有时间段的当前估算数据