近日，分子 POCT 诊断企业杭州优思达生物技术有限公司（简称 “优思达”）完成数亿元新一轮融资，由东方富海领投，辰德资本、兼固资本、聚携资本跟投，融资主要用于新产品的研发、注册以及现有产线扩产等。百榕资本担任公司本轮融资独家财务顾问。

优思达成立于 2005 年，专注于分子 POCT 诊断领域，依托独有的交叉引物恒温扩增技术（CPA）和试剂玻璃化技术，开发出核酸提取扩增全自动一体机及各类配套试剂。该技术平台是国内少数能真正实现 “样本进、结果出”，提取-扩增全过程集成化、密闭式、全自动化的产品，操作方便、无污染，检测灵敏度达到国内顶尖水平；同时，产品可实现常温运输，大幅降低运输成本，特别符合非洲、南美等发展中国家的实际需求。

2020 年，全球受到新冠疫情的挑战。疫情面前，优思达快速积极应对，于 2020 年 3 月获得全国首个新冠分子 POCT 检测注册证，并陆续取得海外注册证，迅速投入生产。产品性能经过国内外一系列严格测试和广泛应用。2020 年全年仪器出货超 2000 台，覆盖 2/3 以上的国内 Top 100 医院，远销全球四十多个国家。同时，公司在海关、检验检疫、公安监狱等应用场景实现全方面覆盖。

优思达董事长兼 CEO 林艺志表示，优思达的目标是成为全球分子 POCT 行业领导者。通过 16 年的独立迭代创新，2021 年公司将在产品试剂、设备通量、单管多联检等领域陆续有产品发布上市。

面对后疫情时代的市场竞争，优思达有清晰的战略部署。在试剂菜单的选择上，优思达重点布局呼吸道、生殖健康和院感三个方向，提供分子 POCT 平台解决方案。目前，疾病+耐药多联检产品已实现定型，4 个试剂项目在临床中，预计年内将有 4-5 个产品将获得三类注册证。2021 年 1 月，优思达正式推出更高通量的分子 POCT 一体机，科室可根据需要选择 4/8/16 通道，整个反应时间缩短到 50 分钟内，检测下限达到 200 拷贝，精准度媲美标准 PCR。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。