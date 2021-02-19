生物医药企业杭州先为达生物科技有限公司宣布于近日完成 2.5 亿元人民币 B 轮融资。此轮融资由济峰资本领投，原有投资者君联资本、海邦投资继续参与本次融资。

先为达聚焦慢性代谢性和免疫性疾病，致力于开发全球首创或同类最佳大分子创新药物，目前已有多个项目进入临床研究阶段。XW003 已在海外完成 I 期临床研究，计划在 2021 年开展多项代谢性疾病（糖尿病、肥胖症和非酒精性脂肪性肝炎等）的 II 期临床试验；另外预计公司将于 2021 年递交两项临床试验申请。

“先为达的发展已经进入令人兴奋的新阶段。我们非常欢迎新投资者的加入，也感谢原有投资者一如既往的支持。B 轮融资的顺利完成，显示了投资者对先为达团队及在研项目的认可和信心。” 先为达创始人、董事长兼首席执行官潘海博士说，“新的投资将助力临床项目的顺利推进，推动管线中其它 First-in-Class/ Best-in-class 的候选药物尽快进入临床阶段，同时也将帮助我们进一步扩展人才团队，我们希望有更多的优秀人才加入到先为达创业团队中来，共同为患者提供具有更高临床价值的创新药物，为投资者创造可持续回报。”

济峰资本合伙人陈刚先生说：“很高兴参与先为达的此轮融资。济峰资本致力于投资具有优秀管理团队和伟大愿景的公司。独特的研发领域、快速的项目推进能力及经验丰富的管理团队，令我们对先为达的未来发展充满信心。除了必要的资金支持，我们也将尽可能的为先为达带来更多的业内外资源，成为先为达长久的合作伙伴。”

君联资本董事总经理洪坦先生说：“先为达是中国优秀的新药创制企业之一，创新、严谨的工作作风和展现出的创业精神令人印象深刻。自 2019 年初完成对先为达的首次投资以来，我们欣喜地看到先为达取得了一系列引人注目的进展。我们愿意与新的投资者及先为达团队鼎力合作，共同促进和改善患者的生命质量。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。