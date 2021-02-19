苏州无双医疗设备有限公司（下称 “无双医疗”）近日完成数亿元人民币 B 轮融资。本轮融资由国投创合、启明创投联合领投，现有股东北极光创投、苏高新创投、远毅资本等继续投资，点石资本担任独家财务顾问。本轮资金将用于扩大研发团队规模、推进临床试验、拓展产品管线等。

无双医疗成立于 2017 年，是一家专注于心脏节律管理（CRM）领域三类有源产品研发和产业化的高科技医疗器械公司。无双医疗总部位于苏州高新区医疗器械产业园，在北京和美国尔湾设有研发中心。

CRM 是集心脏电生理、生物工程学、材料学、电子工程学等前沿学科于一体的技术。我国在该细分领域内对标欧美发达国家差距明显，市场几乎被外资巨头垄断，尚无代表性的国产品牌能够得到行业认可。

成立 3 年多来，无双医疗已建立起一支由海归科学家与医疗器械巨头前高管组成的资深团队，从 CRM 领域技术难度最高的产品 ICD（植入式心律转复除颤器）入手，现已构建完整的 CRM 技术平台，未来的目标是成为中国 CRM 领域全线产品的供应商，为心律失常患者提供从监测、诊断、治疗到术后随访的全治疗周期解决方案。

截至目前，无双医疗已累计申请各项专利 60 余件，在推进现有产品研发和商业化的同时，也积极布局双腔起搏器、植入式再同步心律转复除颤器（CRT-D）等多款高端产品，逐步完善无双创新的 CRM 综合解决方案。

无双医疗在研的一代产品是我国首款完全自主知识产权的 ICD，产品性能已达到国际领先水平，并首先配备蓝牙功能，可实现多场景下针对患者的远程随访，通过成本控制和创新服务加速进口替代。目前，无双医疗一代 ICD 产品已进入注册检验流程，并已申报创新医疗器械。

无双医疗 CEO 平利川博士表示：“感谢新老股东对公司的认可和支持。无双医疗目前管线内产品全部对标海外厂商一线竞品，其中 ICD、ICM（植入心率监测）、CRT-D 等，都是填补国产空白的前沿技术。公司秉承 ‘ 接轨国际、聚焦中国’ 的发展战略，引领国产创新（Me-unique），在产品性能达到海外竞品标准的基础上，针对我国患者人群的特殊性，定制化添加自动化感知等功能，并将积极与医院及其他医疗机构合作，建立起属于中国的心律失常数据库，更好地服务患者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。