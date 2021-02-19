两位知情人士向媒体透露，印度企业塔塔集团已经与杂货配送初创公司 BigBasket 达成协议，收购该公司大部分股权。

消息人士称，塔塔集团将收购 BigBasket60% 以上的股份。在本次交易中，这家印度初创公司的估值在 18 亿美元至 20 亿美元之间。而在与塔塔集团达成交易前，BigBasket 已经筹集了超过 7.5 亿美元的资金。

据消息人士表示，中国互联网巨头阿里巴巴持有 BigBasket 近 30% 股份，现与 Abraaj 集团等其他投资者正相继从该公司撤出绝大多数股份。此前，印度于去年出台政策，限制中国对印投资。

消息人士补充，根据交易条款，BigBasket 最快将在明年之前上市。两位 BigBasket 联合创始人和塔塔集团相关负责人并未对此做出回应。

印度新闻网 ET Now 近日报道称，这两家公司正在进行深入谈判，而两个季度前曾有当地媒体就此报道过。

塔塔集团旗下经营捷豹路虎以及茶叶生产公司 Tetley 等多个热门品牌，2019 年收入达到 1130 亿美元。该公司将不断把业务扩展到更多的消费市场，并致力于在印度开发 “超级 App”。

BigBasket 总部位于班加罗尔，与软银所投资的的 Grofers 及 Reliance 旗下的 JioMart 展开激烈竞争，在印度二十多个城市开展业务。在新冠病毒肆虐的几个月，BigBasket 的销售额暴涨，实现了盈利。近年来，BigBasket 通过不断扩展自己的商品覆盖范畴以实现利润率的不断提高。