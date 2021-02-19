2 月 19 日，装配式内装服务商变形积木宣布完成 B+ 轮融资，投资方为 GGV 纪源资本和金沙江创投。本轮融资将主要用于全国供应链布局以及内部 IT 系统和自主 BIM 系统建设。变形积木于 2020 年 10 月完成了 A 轮融资、12 月完成 B 轮融资。

变形积木成立于 2018 年底，是一家装配式内装品牌服务商。在短短两年中，变形积木完成了产品标准化、产业链整合和技术研发布局，将墙、顶、地等硬装模块在工厂预制，现场仅需 “搭积木式” 拼接完成，降低传统装修中对辅材、人工的依赖，实现了装修标准化，缩短工期 50% 以上，节省人工 50% 以上。目前变形积木的内装解决方案已经在住宅、高端公寓、高端酒店、养老四大领域获得了广泛应用。

BIM 系统在传统建筑装饰领域有着广泛的应用基础，但是由于模块化和工厂预制颠覆了传统内装的生产模式和设计施工流程，变形积木希望通过自主研发的系统全链条打通 BIM，可以对项目进行数字化、可视化、全流程管理，旨在提高效率、降低成本、提升交付质量，对项目进行全生命周期的维护。该系统有望首次涵盖生产流程，打造从客户需求管理、设计、生产、施工和运维的全流程标准化管控，解决传统规模化带来的服务及供应链管理成本指数上升的难题，从而加快变形积木在全国范围内的布局。

变形积木创始人张轶然表示：“不断降本增效、提高交付质量，推动装配式内装快速普及是变形积木的使命。我们相信通过全国供应链的布局以及平台系统的建立，数字化、智能化管理将会再一次大幅提升装配式装修在市场上的竞争力。感谢投资方和市场的不断认可，变形积木将继续坚持技术研发与提升服务质量两个核心不动摇，持续为客户提供价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。