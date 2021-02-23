近日，北京百因诺生物科技有限公司（百因诺生物）宣布完成近亿元人民币 Pre-A 轮融资，由泰格医药、泰煜投资联合领投，东证资本、复灜投资、十棱投资、乾汇智投、怀记投资跟投，WinX Capital 凯乘资本担任财务顾问，本轮融资主要用于百因诺生物在苏州太仓的研发和生产基地建设、人才引进等方面。

此前，百因诺生物曾在 2020 年 7 月完成了逾千万元的天使轮融资，由泰煜投资与数位战略股东投资。

百因诺生物是一家成立于 2019 年底的国际化生物医药 CDMO 公司，不仅能够向全球医药企业提供生物医药细胞系构建筛选、工艺开发、临床材料生产、临床申报、上市产品 GMP 生产、供应链管理等服务，同时还可以提供国际一流水平的工程细胞和细胞培养基等供应链产品；百因诺生物已经搭建了完善的供应体系，可以保证在有效控制成本的前提下，高效、高质、稳定地提供 CDMO 服务。

公司董事长兼 CEO 赵晓剑博士是国际细胞培养基领域的权威科学家、生物制药专家，曾任全球培养基龙头企业 Invitrogin（Thermofisher 旗下）、Merck-Millipore 的技术总监，研发了数十种目前世界主流的高端无血清培养基和添加剂产品，积累了数十年的生物医药研发、生产经验。

赵晓剑博士表示：“首先非常感谢投资方的认可。百因诺生物创始团队聚集了众多国际知名的、专注于 CDMO 和供应链服务的业内专家，他们长年累积的经验赋予了我们国际一流的 CDMO 运营能力；同时，百因诺生物拥有大量自主研发的、国际领先的细胞培养基和工程细胞，足以支撑我们提供最优质、最实惠的 CDMO 服务；而且，我们的核心创始人之一，Scott M Wheelwright 博士，是全球著名的质控专家，他带领团队打造的的研发和生产基地，完全具备国际一流水平的质量控制体系，能够满足美国 FDA、欧洲 EMBA、中国 CGMP 等多国质量认证标准体系的认证要求。基于我们创始团队在行业内的国际领军地位和拥有的核心技术优势，促使我们赢得了各个专业投资机构的肯定。我们也有信心，在资本的助力下，成为国际 CDMO 赛道上能够异军突起的后起之秀。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。