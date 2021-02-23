专注于针对世界严重疾病研发创新型生物疗法和疫苗的全球临床阶段生物制药公司——三叶草生物制药有限公司（以下简称 “三叶草生物”）今日宣布完成 2.3 亿美元 C 轮融资并获得超额募集。本轮融资后，三叶草生物在过去 12 个月的总融资额超过 4 亿美元（约 25 亿元人民币）。本轮融资由高瓴创投和淡马锡共同领投，海松资本和奥博资本参投，原股东康禧全球投资基金继续加持。

本轮融资将支持三叶草生物应用其创新和独有的 Trimer-Tag©（蛋白质三聚体化）技术平台继续开发和扩展研发管线，包括重组蛋白疫苗和肿瘤的生物疗法。三叶草生物计划于 2021 上半年启动 SCB-2019（“S-三聚体” 重组蛋白亚单位新冠候选疫苗）全球范围 II/III 期临床有效性试验和疫苗生产计划，有望在 2021 年供应数亿剂疫苗。此外，三叶草生物还启动了其他疫苗项目研发，包括多价新型冠状病毒（涵盖多种新冠病毒变异株）、狂犬病和流感疫苗。SCB-313 是一种针对腔内恶性肿瘤（包括恶性腹水）的新型 TRAIL-三聚体融合蛋白，目前正在澳大利亚和中国进行多项 I 期临床研究，截至目前的研究数据显示了令人鼓舞的疗效信号和良好的安全性。三叶草生物计划在 2021 年将多种新的研发管线品种推进到临床试验阶段，并进一步扩大自身研发和 cGMP 生物制药生产能力。

三叶草生物首席执行官梁果表示：“三叶草生物始终致力于依托我们独有的 Trimer-Tag©（蛋白质三聚体化）技术平台、领先的 cGMP 生物制药生产能力，以及由 500 多位科学家、经验丰富的行业专家和顾问组成的人才团队，将创新的疫苗和生物制药推向世界。我们期待借助该轮融资加速推动研发管线进展，扩大自身研发和生物制药生产能力，让我们离 ‘帮助世界各地患者改善生命质量，提升健康福祉’ 的使命更进一步。”

高瓴资本联席首席投资官、高瓴创投生物医药与医疗器械负责人易诺青表示：“我们非常高兴支持三叶草生物依托其创新的 Trimer-Tag©（蛋白质三聚体化）技术平台，继续推进富有前景的研发管线开发。随着 “S-三聚体” 新冠候选疫苗临床开发的快速推进，三叶草生物在过去一年取得了长足的发展，高瓴将持续支持三叶草生物，尽快为全球有需要的人群提供急需的新冠疫苗。此外，三叶草生物强大和差异化的疫苗和生物疗法研发管线，有极大可能在其他传染病、肿瘤等疾病领域取得新的突破。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。