矿用车自动驾驶公司「易控智驾」宣布已在去年底完成 A 轮融资，由蔚来资本和斯道资本联合领投。本轮融资主要用于加快露天矿无人驾驶系统的产品化进度、组建上海办公室、招募人才，为未来开拓海外市场做准备。

易控智驾成立于 2018 年 5 月，是一家专注于矿用车无人驾驶技术的新兴企业。团队具有丰富的矿用无人驾驶系统研发、矿用卡车调度监控平台开发等经验。目前，公司与国内外众多露天矿企业及工程公司达成合作，并获得大型矿业能源集团的认可，致力于绿色矿山，智慧矿山建设。2020 年下半年，易控智驾在半年内完成了 Pre-A 轮和 A 轮融资，总额过亿元人民币。

蔚来资本管理合伙人朱岩表示：“自动驾驶是蔚来资本重点布局的领域之一。我们持续看好中国自动驾驶的商业化进展。矿山作为自动驾驶领域最易落地的场景之一，市场空间巨大且更易全球化复制。通过与矿山生产体系的数字化对接和自动驾驶的商业化应用，会极大地提高生产效率，创造商业价值的同时，也创造了巨大的社会价值。易控智驾拥有优秀的创业团队，丰富的行业资源和长远的战略眼光。这些优势将助力其成为行业领军者。”

斯道资本资深合伙人蔡元勋表示：“易控团队拥有业内领先的技术和运营能力，能够成为矿区场景无人驾驶领域的头部企业。无人驾驶是我们长期关注的赛道，相信无人驾驶技术将成为未来的一项基础设施，进而推动在不同细分场景下的应用落地。斯道资本通过投资小马智行和 Innovusion，在高速 L4 领域进行了布局，对易控智驾的投资将进一步完善我们在低速无人车领域的布局。我们期待斯道的全球化平台能为公司的长足发展提供全面的支持。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。