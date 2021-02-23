近日，汽车智能芯片公司地平线宣布与上海汽车集团股份有限公司乘用车公司（以下简称 “上汽乘用车”）达成全面战略合作，双方将共同探索汽车智能化前沿技术，研发具有上汽集团品牌特色的智能化、网联化汽车产品。

上汽集团副总裁、上汽乘用车总经理杨晓东表示：“上汽在智能网联化领域持续与核心零部件的头部企业探索建立合作生态。在汽车智能化转型不可或缺的芯片领域，地平线是为数不多的经过前装量产验证的汽车智能芯片企业，并且具有强大的视觉感知算法和数据闭环技术能力。此次合作，双方将充分融合各自的研发理念和技术优势，构建汽车 AI 时代全新的合作模式，共同为汽车产业智能化转型赋能。”

地平线创始人兼 CEO 余凯表示：“上汽在汽车智能化领域拥有坚实的技术布局和开放的跨界合作思维，构建了多元的品牌和产品矩阵，是行业公认的智能驾驶领航者。地平线在人工智能芯片、视觉感知及多模交互等领域具备深厚实力，此次双方的深入合作，将进一步推进智能汽车生态建设。”

根据战略合作协议，地平线将基于上汽乘用车的多元化需求，提供基于征程 2、征程 3 和征程 5 全系列芯片的汽车智能芯片的完整智能驾驶解决方案，集成地平线征程系列汽车智能芯片、视觉感知算法、数据闭环等领域的技术能力，以高级辅助驾驶（ADAS）、自动驾驶、智能座舱多模态交互为重点，通过场景赋能，助力上汽乘用车打造可持续进化的智能汽车。

在上汽 IMATE 智能伙伴的量产合作中，地平线会基于征程 2 芯片赋能上汽乘用车打造多模座舱人机交互系统的产品，为整车带来更多人机交互的差异性场景，例如自动驾驶所需的手势交互、唇语识别、情绪识别和驾驶员状态监测等感知功能，以及未来数据闭环所带来的持续创新和迭代。

上汽乘用车前视 ADAS 量产方案拟搭载地平线征程 2 芯片，实现高效的数据闭环，加速新功能开发，打破国际供应商的功能局限。未来，双方拟以智能域控制器和自动驾驶系统为切入点继续深化合作，围绕地平线未来的高等级自动驾驶芯片双方将成立联合团队，共同打造面向量产可落地的对标特斯拉 FSD 的下一代智驾域控制器和系统方案。