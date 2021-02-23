在 2021 MWC 上海期间，华为举办了主题为 “5G 共创新价值” 的分论坛。华为常务董事、运营商 BG 总裁丁耘发表了同名主题演讲，正式发布了华为 5GtoB 解决方案。

丁耘提出，华为利用自身在联接、计算和行业数字化领域的积累，携手运营商和其他产业伙伴，构建了面向 5GtoB 的 “销售、运营、服务” 一站式平台解决方案。这个平台解决方案可以简化企业用户的交易模式，助力运营商网络能力变现，提升合作伙伴创新效率，使能整个 5GtoB 的商业循环，共创新价值。

华为 5GtoB 解决方案由 4 大部分组成，包括 “5GtoB 基础网络”、“5GtoB 网络能力开放”、“5GtoB 应用使能” 和 “5GtoB 行业市场”。

其中，“5GtoB 基础网络” 是 5G 解决方案的底座，华为要持续构建 5GtoB 场景化的规、建、维、优的服务能力。

“5GtoB 网络能力开放”，可以把网络能力编排成商品发布出来，让企业用户、应用开发者更易使用 5G 网络，并且使能企业用户自主管理园区的 5G 网络。

“5GtoB 应用使能”，就是一个应用创新中心。在这里，应用开发者和系统集成商可以获取运营商的 5G 网络能力，同时让 5GtoB 应用开发更高效，应用集成更简单，建立 5G 网络能力到 5GtoB 应用的桥梁，实现业务敏捷开发和上线。

最后，“5GtoB 行业市场”，即在云上构建一个数字超市，企业用户可以按照不同的场景，在数字化的超市里，一站式订购所需要的 5G 行业解决方案。

丁耘表示，华为已经联合运营商、合作伙伴和企业用户，在钢铁行业率先应用了 5GtoB 平台解决方案，将能力和经验沉淀在平台上，通过平台实现行业解决方案的标准化和快速复制，如 5G 转钢自动化、5G AR 远程协助装配、5G 钢表质检等。