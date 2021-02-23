华为发布了真正意义上的第二代折叠屏手机 Mate X2。与初代不同，Mate X2 换用了内折式屏幕设计，外屏尺寸为 6.45 英寸，展开后的主屏为 8 英寸，内外双屏均为 OLED 屏，支持最高 90 Hz 刷新率。手机采用双楔形一体设计和双旋水滴铰链，机身为楔形，让内侧屏幕在折叠后不产生缝隙；重心偏移，让用户握持时重心靠近手心。

Mate X2 搭载后置四摄，分别是 5000 万像素超感知摄像头（广角， f/1.9 光圈，支持 OIS 光学防抖）、1600 万像素超广角摄像头（f/2.2 光圈）、1200 万像素长焦摄像头（f/2.4 光圈，支持 OIS 光学防抖）和 800 万像素超级变焦摄像头（10 倍光学变焦，f/4.4 光圈，支持 OIS 光学防抖）。前置 1600 万像素广角摄像头置于外屏的左上角药丸形开孔中。

其他规格方面，手机搭载麒麟 9000 5G SoC 旗舰芯片，8 GB RAM + 256/512 GB ROM，电池容量为 4500 mAh，支持 55 W 快充。Mate X2 当然也支持智能多窗口交互、悬浮收纳、一步直达、多路视频等功能。

华为 Mate X2 有黑、白、蓝、粉四种颜色可选，256GB 和 512GB 版本售价分别为 17999 和 18999 元，将于 2 月 25 日发售。此外，这款手机将是首批支持鸿蒙 OS（HarmonyOS）的华为手机之一，预计会在今年 4 月获得更新。