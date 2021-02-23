近日，镭镆科技宣布完成千万级 A 轮融资，由蓝驰创投领投。镭镆科技表示，资金将主要用于 3D 打印粉末材料、打印设备核心部件研发，以及打印服务中心的产能扩大。

镭镆科技成立于 2019 年，是一家模具 3D 打印应用解决方案提供商，致力于 3D 打印技术在模具行业的深度产业化应用。目前，镭镆科技已组建金属材料与工艺研发团队，并搭建了金相分析、成分分析、力学性能等专业级实验室。

镭镆科技已成功研发多种 3D 打印工艺与材料，通过工艺创新和材料创新，已将 3D 打印模具的使用成本降低到了三年前的 50%，未来几年将保持每年 10-20% 的降幅。

镭镆科技的 3D 打印模具已在多个行业的企业中广泛应用。在 3C 行业，已进入苹果、华为、小米及 OV 的模塑产业链；在日化行业，已进入欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛、宝洁产品包装模塑产业链；在医疗行业，已进入飞利浦、迈瑞医疗的医用耗材模塑产业链；在汽车与家电行业，也已为宝马、奥克斯等用户的部分产品提供 3D 打印注塑模具的应用。比如，在某国际化妆品企业的新款面霜瓶体包装注塑模具上，使用 3D 打印模具替代传统模具后，注塑生产效率提高了约 42%，良品率提高了约 11%，3D 打印模具投入产出比约为 1:5，为用户带来了非常可观的经济效益。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。